Ministrul Apărării din Ucraina, trimis în Coreea de Sud pentru a obține sprijin militar. Anunțul președintelui Zelenski

O delegaţie ucraineană a sosit miercuri, 27 noiembrie, în Coreea de Sud, potrivit autorităţilor ucrainene, o vizită despre care presa sud-coreeană scrie că va fi marcată de o întâlnire cu preşedintele ţării, Yoon Suk Yeol, şi de discuţii privind ajutor militar pentru Kiev, transmite AFP.

Delegaţia condusă de ministrul Apărării ucrainean Rustem Umerov probabil "va împărtăşi informaţii despre desfăşurarea trupelor nord-coreene în Rusia", a informat agenţia de presă sud-coreeană Yonhap, citând surse anonime.

Ea ar urma, de asemenea, să încerce să convingă Seulul să sprijine efortul de război ucrainean împotriva Rusiei prin acordarea de arme Kievului, potrivit aceleiaşi surse.

"Umerov este deja acolo. Întâlnirile sunt deja în desfăşurare", a declarat pentru AFP Ministerul Apărării ucrainean, fără a furniza alte detalii.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în octombrie pentru televiziunea sud-coreeană că Ucraina va prezenta Coreei de Sud o listă "detaliată" cu armament pe care ar dori să îl obţină şi care va include în special "artilerie şi apărare aeriană".

"Nu ştiu ce ne va răspunde Coreea de Sud. Dar ne-am dori foarte mult să ne ajute", a declarat atunci Volodimir Zelenski în clipul video al acestui interviu dat publicităţii de preşedinţia ucraineană.

Vizita delegaţiei ucrainene în Coreea de Sud are loc în contextul angajamentului crescând al regimului de la Phenian faţă de Moscova, în special prin desfăşurarea de forţe nord-coreene de partea Rusiei.

Această intensificare a cooperării militare dintre Phenian şi Moscova a determinat Coreea de Sud să îşi schimbe politica privind armele, fără a mai exclude posibilitatea de a livra arme direct Kievului.

