Depozit de armament și echipamente militare din Rusia, atacat de ucraineni. Anunțul Kievului VIDEO

Armata ucraineană a anunțat miercuri, 31 iulie, că a lovit în timpul nopţii un depozit rusesc de arme şi echipamente militare din regiunea Kursk din vestul Rusiei, acest atac fiind cel mai recent dintr-o serie de lovituri ale Kievului în acea zonă, relatează Reuters.

Într-un comunicat, armata ucraineană spune că este în curs de evaluare a pagubelor provocate. Rusia, a precizat aceasta, şi-a angajat apărarea aeriană pentru a încerca să contracareze atacul, dar exploziile au fost vizibile la locurile vizate.

Ministerul rus al Apărării a declarat anterior că a distrus o dronă şi o rachetă ghidată ucraineană Neptun deasupra regiunii Kursk. Moscova a declarat că a doborât alte 18 drone deasupra altor patru regiuni ruseşti şi a peninsulei Crimeea ocupată de Rusia.

A Neptun-MD missile was shot down over the Kursk Region at night - Russian Defense Ministry

According to them 11 drones were destroyed over the Belgorod region, four over the Bryansk region, and one drone each over the Kaluga, Rostov regions and Crimea. pic.twitter.com/cKmeDkBzal