Un depozit rusesc de armament este în flăcări, după ce a fost lovit de o dronă ucraineană. O întreagă localitate a fost evacuată VIDEO

Un incendiu a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un depozit de explozivi, în regiunea rusă Voronej, la frontiera cu Ucraina, în urma unui atac ucrainean cu dronă, anunţă autorităţile locale, relatează AFP.

”Mai multe drone au fost detectate şi distruse (în) noaptea (de sâmbătă spre duminică) de către sisteme de apărare antiaeriană în regiunea Voronej”, anunţă pe Telegram guvernatorul regiunii Aleksandr Gusev.

”Căderea fragmentelor acestora a provocat un incendiu într-un depozit” în districtul Podgorenski, unde ”explozivi au început să detoneze”, anunţă el.

Russian Telegram channels report that the ammunition warehouse in Voronezh region of Russia that was attacked by drones last night, stored surface-to-surface and surface-to-air missiles, shells for tanks and artillery, boxes of ammunition for firearms, etc. From there, they were… https://t.co/kRVNvTMfv3 pic.twitter.com/P06DQoinc7