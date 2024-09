Depozit de muniții rusesc, construit să reziste la o lovitură nucleară, distrus de dronele ucrainene. Armele Rusiei s-au făcut scrum

Depozitul de muniții din Toropeț, care potrivit rușilor, respectă „cele mai înalte standarde internaționale și este protejat și pentru o explozie nucleară”, nu a putut rezista atacului cu dorne al ucrainenilor. Arsenalul de rachete de mai multe tipuri, inclusiv, Iskander, bombe cu planere KAB și proiectile de artilerie din Coreea de Nord s-a făcut scrum într-o clipă. Publicația ucraineană Focus a analizat operațiunea unică a forțelor de apărare ucrainene și modul în care acest atac reușit ar afecta cursul războiului.

În noaptea de miercuri, 18 septembrie, forțele de apărare ale Ucrainei au efectuat cu succes un atac cu drone asupra unor ținte din Rusia. Acestea au reușit să lovească un depozit mare de muniții - Arsenalul 107 al Direcției principale de rachete și artilerie a Ministerului rus al Apărării din orașul Toropeț, regiunea Tver.

A town in the Tver Region has been partially evacuated after a drone attack on an ammunition depot On the night of September 18, Ukrainian drones attacked a military unit in the town of Toropets in the Tver Region. A massive fire broke out on the territory of the military… pic.twitter.com/hlKshV7Khf — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2024

Suprafața aproximativă a depozitului este de 7,76 kilometri pătrați și ar putea stoca aproximativ 30.000 de tone de muniție diversă. Fără exagerare, acesta este cel mai mare arsenal de muniție pe care ucrainenii l-au lovit în întreaga perioadă a războiului total, potrivit rapoartelor publice.

Detonarea muniției continuă, iar oamenii din Toropeț sunt evacuați cu autobuzul în orașul vecin Zahidna Dvina. Martorii oculari au postat înregistrări video ale unei explozii de amploare. Judecând după imagini, unda de explozie a spart ferestrele mai multor clădiri rezidențiale.

Serviciile de monitorizare au înregistrat un cutremur slab în Toropka după atacul asupra depozitului de muniții. Potrivit Vulcanodiscovery, un seism cu o magnitudine de 2,8 a fost înregistrat la ora 03:56, ora Moscovei. Apoi au mai fost șapte replici slabe cu magnitudini de la 2 la 2,8.

Autoritățile ruse nu confirmă distrugerea unui mare stoc de muniție. Ele spun că sistemele de apărare antiaeriană au funcționat pe teritoriul unității, iar pompierii luptau cu focul, a spus guvernul regional.

Ministerul rus al Apărării a anunțat distrugerea a 54 de drone ucrainene: jumătate au fost doborâte peste regiunea Kursk, iar restul peste regiunile Briansk, Smolensk, Belgorod și Oriol. Oficialii militari nu au spus niciun cuvânt despre atacul asupra regiunii Tver.

More video from the scene of the fire in Toropets, Tver Region According to journalist Yuriy Butusov, the warehouse was used to store 122-mm rockets for Grads and 82-mm artillery mines for them. Andriy Kovalenko, head of the Center for Countering Disinformation in Kyiv, wrote… pic.twitter.com/LTbiaCFcA0 — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2024

Este demn de remarcat faptul că, în 2018, ministrul adjunct al apărării din Rusia, Dmitri Bulgakov, care a fost arestat pentru corupție, a descris arsenalul de rachete din Toropeț ca îndeplinind „cele mai înalte standarde internaționale”. Construit în 2015 la un cost de 3,6 miliarde de ruble, arsenalul este protejat de atacurile cu rachete și poate rezista chiar și unei explozii nucleare.

Toropeț este situat în vestul regiunii Tver, de la aceasta până la granița cu Ucraina sunt aproximativ 500 de kilometri.

Rachete pentru sistemele Iskander, Tocika-U și bombe cu planare distruse

Dronele Serviciului de Securitate al Ucrainei și ale Forțelor de Apărare au distrus un depozit în care se aflau rachete pentru sistemele Iskander, Tocika-U, bombe cu planare KAB și muniție de artilerie. UAV-urile Kievului au distrus un depozit mare al principalei direcții de rachete și artilerie a Ministerului rus al Apărării, afirmă sursele Focus din cadrul serviciilor de informații ucrainene.

„După sosirea dronelor ucrainene, au început explozii foarte puternice. Localnicii se întrebau dacă a lovit o bombă nucleară. Acum focul arde pe o suprafață de 6 kilometri. Continuăm să lucrăm pentru a organiza lovituri similare asupra altor instalații militare rusești”, au spus serviciile secrete ucrainene.

Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR) a precizat că au fost distruse stocuri semnificative de rachete balistice nord-coreene KN23, rachete antiaeriene Grad, sisteme S-300 și Iskander.

Arsenalul de rachete a fost lovit cu drone kamikaze fabricate în Ucraina, mai mult de o sută de UAV-uri au fost folosite în atac. Pe teritoriul arsenalului au avut loc numeroase explozii, urmate de detonarea muniției.

❗️ A magnitude 2.8 earthquake was recorded in Toropets after a drone attack on an ammunition depot After that there were 7 more tremors with magnitudes from 2 to 2.8. The giant ammunition depot continues to detonate. Google maps satellite imagery shows hundreds of crates that… pic.twitter.com/eeSyY6oReo — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2024

Rusia are 13 depozite mari cu muniție

La prima vedere, cantitatea de 30.000 de tone de muniție din depozitul din regiunea Tver pare abstractă. Expertul militar Oleksandr Kovalenko a explicat pierderile rusești în muniție folosind exemplul rachetelor MLRS de 122 mm și al proiectilelor de 82 mm.

Dacă vorbim de rachete de 122 mm, este vorba de peste 460 000 de focuri. Luând în considerare frecvența utilizării MLRS în zona de luptă, acesta este un stoc pentru 10 luni de ostilități active sau mai mult de un an de intensitate medie. În cazul proiectilelor, cifra este și mai mare - până la 10 milioane, sau un stoc pentru mai mult de un an și jumătate.

Pe 7 septembrie 2024, dronele SBU au lovit un depozit de muniții din satul Soldațkoe din regiunea rusă Voronej, unde erau și rachete nord-coreene. Potrivit colonelului în rezervă Vladislav Selezniov, fost purtător de cuvânt al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, armata rusă are 13 depozite mari cu muniții, ca cel de la Toropka.

Selezniov este convins că ofițerii de informații ucraineni au informații detaliate despre alte depozite rusești și despre nomenclatorul obuzelor. Nu se vor putea ascunde în subteran stocuri atât de mari sau să le transporte în alt loc: va dura ani de zile pentru a transporta 30.000 de tone de muniții, spune expertul.

