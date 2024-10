Ucrainenii au lovit al doilea arsenal de muniții rusesc în mai puțin de o lună. În depozit se aflau obuze și rachete nord-coreene VIDEO

Ucrainenii au lovit cu o dronă un depozit de arme rusești din regiunea Briansk în care erau depozitate muniții nord-coreene, a informat miercuri, 9 octombrie, Statul Major al armatei Ucrainei.

„Potrivit informațiilor disponibile, rachete și arme de artilerie, inclusiv cele care proveneau din Coreea de Nord, precum și bombe aeriene ghidate, erau stocate în depozit. Un număr semnificativ erau amplasate sub cerul liber”, au anunțat oficialii militari ucraineni într-o postare pe Telegram.

Statul Major General a declarat că este vorba de depozitul 67 al Direcției principale de rachete și artilerie a Rusiei (GRAU), situat în apropierea orașului Karacev.

Canalul Telegram Astra a informat că un depozit din regiunea Briansk a fost atacat, iar locuitorii din zonă au raportat sirene de raid aerian în primele ore ale dimineții de 9 octombrie.

Videoclipurile care însoțeau postarea pe canalul de Telegram Astra arătau explozii multiple provenind din zona unui incendiu mare.

A state of emergency has been introduced in the Karachevsky district of Russia's Bryansk Region due to the detonation of ammunition, Kremlin mediac say

At the same time, they do not mention the attack by Ukrainian drones. pic.twitter.com/jnnO1aU6Fa