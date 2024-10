Vize temporare și azil politic pentru 6 soldați ruși care au fugit de pe frontul din Ucraina. Ce țară din UE îi primește

Primul caz major al unui grup de dezertori ruși care primesc vize într-o țară UE este al unui grup de 6 soldați ruși care au fugit mai întâi din Rusia în Kazahstan, înainte de a ajunge pe teritoriul Uniunii Europene. Au primit vize temporare până la soluționarea cererilor de azil politic.

Țara care i-a accept pe cei 6 dezertori ruși este Franța. Vizele temporare obținute de soldații care nu au vrut să lupte în Ucraina după invazia din 2022 sunt valabile până la soluționarea cererilor de azil politic.

„Când am aterizat în Franța, a fost prima oară când am putut respira cu adevărat. Am simțit calm și libertare... cu ce a fost mai rău în spatele meu”, a declarat Alexander, un fost soldat rus trimis în Ucraina, care a dezertat în vara anului 2023, într-un interviu cu publicația britanică The Guardian.

Zeci de mii de soldați ruși au refuzat să lupte sau au dezertat de la începutul invaziei ruse în Ucraina, spun activiștii și grupurile care le oferă ajutor să fugă din Rusia.

„Este prima oară când o țară din UE a permis accesul unui grup de dezertori fără documente de călătorie sau pașapoarte străine”, a explicat Ivan Chuviliaev, purtătorul de cuvânt al grupării „Go by the Forest” („Hai prin pădure”, n.r.), care i-a susținut pe dezertorii ruși în încercarea de a primi acces pe teritoriul Franței.

Uniunea Europeană nu a decis până în prezent asupra modului în care ar trebui tratați dezertorii ruși: ca eroi, ca potențiale amenințări asupra securității sau ca criminali de război.

Cei 6 dezertori au fost anchetați meticulos pe o perioadă de mai multe luni pentru a determina că au o „atitudine puternică anti-război” și că nu sunt agenți sub acoperire ai Rusiei înainte de a obține dreptul de ședere temporară în Franța.

