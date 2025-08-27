Secretomania în jurul sprijinului pentru Ucraina hrănește propaganda rusă. Care este adevărul despre ajutoarele acordate de România

Un general, un politolog și un expert în comunicare explică în ce ar consta ajutorul acordat Ucrainei, ce ar trebui făcut pe viitor, dar și care sunt riscurile modului netransparent în care autoritățile acordă ajutoarele pentru țara vecină.

Faptul că autoritățile nu discută deschis despre ajutorul acordat Kievului nu face decât să pună paie pe foc propagandei ruse, care încearcă să acrediteze ideea că criza cu care se confruntă România și măsurile dure de austeritate ar fi cauzate de necesitatea de a strânge bani pentru Ucraina.

Generalul (r) Virgil Bălăceanu, expertul în comunicare Radu Delicote și politologul Andra Martinescu, de la Universitatea Cambridge, explică, pentru „Adevărul”, care este realitatea cu privire la aceste ajutoare.

„Ca idee, cred că ce vor să facă în momentul de față administrația prezidențială sau ministerele de resort prin această lipsă de comunicare este să lase impresia că se lucrează. Și vor să lase impresia că există strategia omului tăcut care muncește. Dar cred că prin această strategie nu reușesc să convingă cetățeanul român consumator de știri, care este direct interesat de ceea ce face Guvernul României, care și-ar dori poate o serie de cifre, situații, fie ele prezentate evident și doar parțial, ca să nu se iasă cu informații sensibile. Evident, această strategie lasă loc acestor teorii ale conspirației. Cine pierde pe termen mediu și lung? Evident că tot comunicatorii, cei care și-au stabilit această strategie – Guvernul României, instituțiile statului, Administrația Prezidențială etc. Pentru că ei sunt de facto ai tuturor deciziilor în ceea ce privește poziționarea României față de Ucraina. Cred că ar fi bine să iasă din paradigma tac și fac și să treacă în paradigma nu tac, dar fac și să și pot să prezint anumite nuanțe”, spune Radu Delicote.

Ads

În timp ce autoritățile române tac, propaganda rusă folosește în interes propriu subiectul, creând furie în rândul unei părți dintre cetățenii români, care consideră că sprijinul pentru Ucraina este cauza crizei economice din România.

„Tactica clasică de marketing, fie el și politic, fie el și instituțional, este ca tu să spui povestea ta, înainte de a o spune ceilalți, cei care pot fi adversarii tăi. Pentru că în momentul respectiv, povestea ta va fi spusă în termenii lor. Drept urmare, decât să nu comunici deloc, e mai bine să comunici mai puțin, dar relevant, ca să nu ajungi ca povestea ta să fie spusă de altcineva, cu altă retorică și alte interese”, mai spune Delicote.

Muniție și echipamente militare vechi

Generalul (r) Virgil Bălăceanu, omul care a reprezentat România la comandamentul NATO de la Bruxelles, confirmă independent în mare măsură informațiile publicate de presa ucraineană.

„N-are cum să fie sprijinul României, din punct de vedere militar, decât în deplină corespondență cu ceea ce am putut să livrăm și cu ceea ce a fost acceptat de către ucraineni. Putem vorbi de muniție clasică pentru obuzierele de 152, putem să vorbim de lovituri reactive, proiectile reactive calibru 122 pentru instalațiile de aruncătoare proiectile reactive 40, APRA 40. Ele au fost în dotarea Armatei Române, au fost scoase din dotare pentru că au fost înlocuite cu instalațiile modernizate și cu noile instalații de rachete operative, operativ-tactice HIMARS. Putem vorbi de alte tipuri de muniție, de la muniție de infanterie, pentru că nu sunt calibrele apropiate între calibrul armamentului românesc și calibrul armamentului ucrainean. Putem să vorbim de muniție pentru aruncătoare, inclusiv pentru aruncătoare AG-7, AG-9”, spune generalul Bălăceanu.

Ads

În opinia sa, sprijinul militar acordat de România nu se ridică la nivelul celui dat de țări ca Polonia.

„Nu vorbim de un sprijin extrem de important, pentru că nu reprezintă muniție calibrul NATO și nu sunt mijloace de luptă ultra-performante. Putem adăuga posibil și transportoare amfibii blindate din stocul rece, din ceea ce mai păstrase România, pentru că nu au fost date transportoare, dacă au fost date, din stoc operativ, din dotarea unităților. Și aceste transportoare blindate sunt transportoare vechi, care trebuie să fie înlocuite, acum în dezvoltare, fiind programul Piranha V”, adaugă generalul Virgil Bălăceanu.

Generalul consideră că România ar trebui să sprijine cel puțin la același nivel ca și până acum Ucraina.

„Se poate continua în același mod, România poate și trebuie să ajute Ucraina. Până la urmă, dacă vorbim de 23 de livrări, este foarte posibil ca primele livrări să însemne și veste antiglonț, veste antiașchie, să însemne căști, poate să însemne și material medical, poate să însemne și material de logistică, cum ar fi corturi. Adică gama este foarte diversă, ținând seama de necesitățile unui front”, explică generalul.

Ads

„Ucraina e un vecin mult mai rezonabil”

Politologul Andra Martinescu, cercetător la Cambridge University, spune că este vital ca România să sprijine Ucraina, pentru ca Rusia să nu ajungă la granițele noastre.

„Trebuie să sprijinim Ucraina pe toate planurile, atât cât se poate. Să o sprijinim politic, economic, chiar și militar cât se poate de mult. Alternativă nu prea există, pentru că asta ar însemna ca Rusia să ajungă la granițele noastre. Mai bine sprijinim Ucraina, este evident, decât să ajungem să ne învecinăm cu Rusia. Categoric, Ucraina e un vecin mult mai rezonabil”, spune Andra Martinescu.

Ea recomandă ca România să ducă o politică mai proactivă și să se implice mai mult în cadrul așa-numitei Coaliții de voință, care adună mai multe state dispuse să ajute Ucraina.

„În cadrul acestei coaliții trebuie să ne creștem implicarea. Și în funcție și de solicitările și de nevoile partenerilor noștri, să fim deschiși la o colaborare mult mai strânsă. România poate și trebuie să fie foarte importantă în această privință”, mai spune Andra Martinescu.

Ads