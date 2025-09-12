Rusia folosește presa de investigație ca armă. Zeci de milioane de vizualizări pentru un clip care susține că Ucraina folosește orfani pentru a demina terenuri

Autor: Maria Mora
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 12:16
266 citiri
Semn care anunță intratrea într-o zonă cu mine antipersonal FOTO Hepta

O serie de dezinformări care circulă pe platformele de socializare acuză, în mod fals, guvernul ucrainean că folosește grupuri vulnerabile - cum ar fi orfanii, persoanele cu dizabilități și civilii în vârstă - pentru a elimina minele terestre periculoase. Poate cel mai șocant este faptul că afirmațiile false sunt atribuite renumitei publicații media de investigații Bellingcat și jurnalistului lor, Galen Reich.

Un videoclip care circulă online, despre care EuroVerify estimează că a fost vizionat de peste 10 milioane de ori doar pe X, susține că Bellingcat a confirmat presupusele lor „revelații” folosind imagini din satelit care arătau civili ucraineni în zone minate din Ucraina.

Videoclipul include, de asemenea, o captură de ecran a unui articol Bellingcat care relatează, se presupune, ancheta.

Articolul în cauză există, dar, de fapt, spune povestea lucrătorilor de la Halo Trust, un ONG care elimină minele terestre și alte dispozitive explozive din zonele de conflict.

Răspunzând la o solicitare a Euroverify, Bellingcat a declarat că „aceasta nu se bazează pe munca lui Bellingcat sau a lui Galen Reich”.

Videoclipul fals susține, de asemenea, că Reich a intervievat-o pe directoarea Age Concern Ukraine - un ONG care sprijină persoanele în vârstă vulnerabile din Ucraina - Galyna Polyakova, care ar fi acuzat guvernul de la Kiev că duce persoane vulnerabile din spitale pentru a curăța terenurile de mine.

Polyakova a declarat pentru Euronews că videoclipul este o „minciună”, adăugând că „nu a acordat niciodată un interviu vreunui jurnalist Bellingcat”.

Nu există niciun adevăr în spatele acestor afirmații, iar propagandiștii au folosit ca armă jurnaliști de investigație și profesioniști precum Polyakova în operațiunile lor.

Videoclipul prezintă semnele clare ale operațiunilor de influență rusească și a fost distribuit de actori de dezinformare cunoscuți.

Linkuri către R-FBI al lui Prigojin

Videoclipul conține și sigla Fundației pentru Combaterea Nedreptății (R-FBI), un grup fondat în 2021 de liderul mercenar rus Yevgeny Prigojin, care a murit într-un accident de avion în 2023, la două luni după ce a condus o revoltă eșuată împotriva conducerii militare a Rusiei.

R-FBI — care a fost sancționată de Uniunea Europeană — a fost înființată pentru a documenta așa-numitele încălcări ale drepturilor omului și nedreptăți comise de Occident, dar a fost implicată în mai multe campanii de dezinformare țintite împotriva Ucrainei și a Occidentului.

De la moartea lui Prigojin, R-FBI a fost condusă de Oksana Vovk, care operează acum sub numele de Mira Terada și care a fost anterior închisă în SUA pentru spălare de bani.

Grupul amplifică, de asemenea, activitățile Storm-1516, o operațiune de dezinformare pro-rusă de mare succes care discreditează Ucraina și își propune să submineze stabilitatea și democrația din Europa și Occident.

Alte campanii orchestrate de R-FBI includ afirmații nefondate conform cărora guvernul german intenționează să legalizeze pedofilia.

Se știe că grupul a recrutat așa-numiți „influenceri” care le amplifică rapoartele false.

