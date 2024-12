Agențiile de informații ucrainene au reușit să elimine o țintă importantă, pe Mihail Șațki, un inginer rus de renume, responsabil pentru dezvoltarea rachetelor care au provocat suferință și moarte în Ucraina.

Mihail Șațki, inginer rus de renume și șef al departamentului software al gigantului rus Mars, a fost împușcat mortal într-un parc din Moscova. Acesta era implicat în modernizarea rachetelor de croazieră X-69, care au fost folosite împotriva Ucrainei, precum și în dezvoltarea unor noi drone, fiind considerat direct responsabil pentru moartea a mii de civili ucraineni.

Informațiile venite din surse de încredere din cadrul sectorului de apărare și securitate al Ucrainei indică faptul că acest asasinat face parte dintr-o operațiune specială desfășurată de Direcția Principală de Informații a armatei ucrainene (GUR).

„Criminalii de război vor plăti pentru faptele lor. Fie că au ucis direct, fie că au contribuit la distrugerea unor vieți nevinovate, nu vor scăpa de justiție”, a declarat o sursă din cadrul GUR pentru Kyiv Post.

Imagini înfiorătoare cu corpul neînsuflețit al lui Șatski, cu o rană de glonț în cap, au fost deja distribuite pe rețelele de socializare.

BREAKING ‼️ ⚡️Budanov has long arms. None of those guilty of the genocide of Ukrainians will die a natural death.

