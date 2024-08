SUA afirmă că Rusia are dificultăți în a răspunde contraofensivei ucrainene. Kievul „a demonstrat creativitate şi curaj pe câmpul de luptă” FOTO/VIDEO

Moscova are dificultăţi în a răspunde la contraofensiva Kievului în regiunea Kursk din vestul Rusiei, conform Departamentului Apărării al SUA, relatează DPA.

Purtătorul de cuvânt al departamentului, Pat Ryder spune că Ucraina a demonstrat cu siguranţă creativitate şi curaj pe câmpul de luptă.

Deşi există semne că Rusia mută „un număr mic de forţe” în acea regiune, Pentagonul crede că „Rusia are reale dificultăţi în a răspunde, şi continuaţi să vedeţi unele progrese ucrainene în această privinţă", a declarat marţi, 20 august, purtătorul de cuvânt al departamentului, Pat Ryder, la Washington.

Odată cu contraofensiva lansată în urmă cu aproximativ două săptămâni, Ucraina a mutat războiul pe teritoriul adversarului său pentru prima dată. Rusia continuă să ocupe mari părţi din estul şi sudul Ucrainei.

Întrebat dacă Washingtonul este public în favoarea avansului Ucrainei, Ryder nu a răspuns direct, ci s-a referit la preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Purtătorul de cuvânt a menţionat că Zelenski a spus că scopul este de a crea o zonă tampon.

All the action into Kursk, & the airfield campaign, & the campaign against fuel supplies… Looks to me like Russia is getting its ass kicked. https://t.co/qDRUrNL8xM