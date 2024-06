Un diplomat britanic avertizează: Ucraina a pus de gâtul Occidentului o bombă care ticăie

Războiul lui Putin a trecut și de borna celor 850 de zile, însă Moscova își continuă conflictul sângeros din țara vecină, fără să dea niciun semn real că ar vrea să termine. Acum un diplomat britanic, Ian Proud avertizează că Ucraina a pus de gâtul Occidentului o bombă care ticăie: datoriile colosale ale Kievului, pe care Vestul va trebui să le plătească.

Recent grupul G7 a acceptat să împrumute Ucraina cu 50 de miliarde de dolari, în mai mulți ani, care vor fi rambursate folosind dobânda acumulată de activele înghețate ale Rusiei (în valoare de 329 de miliarde de dolari) în bănci din Occident, potrivit Antiwar.

Diplomatul britanic, care a lucrat în funcția de consilier economic la Ambasada Regatului Unit de la Moscova între 2014 și 2019, explică faptul că în prezent economia Ucrainei este de aproximativ 180-190 de miliarde de dolari. Pentru a pune asta în context, aceasta este de aproximativ 11 ori mai mică decât economia Rusiei și de 131 de ori mai mică decât economia SUA.

Putin se află pe marginea prăpastiei: Rebelii ruși pregătesc o mișcare ”decisivă” pentru a doborî Kremlinul

Ads

Prin urmare, 50 de miliarde de dolari reprezintă aproximativ 27% din PIB-ul anual al Ucrainei. Aceasta este o cifră uriașă pentru un singur împrumut. Dar problema este că Ucraina a împrumutat această sumă în fiecare an de la începutul războiului. Potrivit politicienilor, Ucraina a împrumutat 58 de miliarde de dolari în 2022, 46 de miliarde de dolari în 2023 și urmează să împrumute 52 de miliarde de dolari în 2024. Deci, în doar trei ani, Ucraina va fi împrumutat 82% din PIB.

Ucraina trebuie să se împrumute atât de mult, deoarece guvernul său cheltuiește aproape de două ori mai mult în fiecare an decât încasează venituri din impozite și din alte surse. Pentru a pune acest lucru în context, UE stabilește o limită conform căreia statele membre nu pot avea un deficit bugetar mai mare de 3% din PIB. Ucraina, care aspiră să adere la UE, are un deficit bugetar anual de 25% de la începutul războiului. Și în plus, cu Ucraina înregistrând un deficit în contul său curent în fiecare an – diferența dintre cât exportă și cât importă – are nevoie și de capital pentru a opri ca moneda sa să intre în criză.

Ads

Și iată că Ucraina va trebui probabil să se împrumute în acest an și mai mult decât se prognozează în prezent. În mod evident, marea cheltuială a Ucrainei este determinată de efortul de război, care, cel puțin în 2023, a reprezentat o treime din producția economică totală. Bugetul oficial al apărării pentru 2024, la 28,6 miliarde de dolari, reprezintă aproximativ jumătate din ceea ce a cheltuit Ucraina de fapt pentru apărare în 2023.

Deci, în condițiile în care Ucraina își asumă 25% din PIB în datorii în fiecare an, iar economia sa în prezent nu este mai mare decât înainte de începerea războiului, muntele ei de datorii va continua să scape de sub control.

Neînțelegeri serioase între SUA și Ucraina: Furia Kievului după ce America a impus o măsură favorabilă Rusiei

UE prognozează că datoria ucraineană crește cu 10% din PIB în fiecare an de la începutul războiului, dar privesc aceste prognoze cu o doză mare de scepticism. Chiar dacă economia Ucrainei a crescut cu 5,5% în 2023, ea rămâne mai mică decât era în 2021, înainte de începerea războiului. Mai realist, datoria Ucrainei crește cu 15-20% din PIB în fiecare an.

Ads

Zelenski își finanțează războiul cu cărțile de credit ale Occidentului

Deci, datoria Ucrainei va atinge 100% din PIB în anul financiar curent. Iar lucrul cu adevărat îngrijorător este că nu există planuri de a rambursa nimic. Pentru că Ucraina nu plătește datorii în fiecare an pentru a-și reduce creșterea datoriei. De fapt, Ucraina a încetat să mai plătească datoria externă existentă în 2022, când a început războiul. Pentru cei care își amintesc de declanșarea crizei din Ucraina în 2014, Ucraina a refuzat imediat să plătească o datorie de 3 miliarde de dolari pe care Rusia i-o acordase ca parte a acordului cu Ianukovici de a rămâne în afara Acordului de Asociere cu UE.

Alimentată de orgoliu, Ucraina a devenit dependentă de a-și asuma datorii și apoi de a refuza să plătească acea datorie. De la începutul războiului, Zelenski a făcut presiuni pentru ca cele 329 de miliarde de dolari în active rusești înghețate să le primească Ucraina.

Ads

Împrumutul G7 de 50 de miliarde de dolari marchează o schimbare alarmantă în această direcție. Se presupune că Ucraina însăși nu va trebui niciodată să ramburseze datoria însăși, chiar dacă este datoria Ucrainei. Dar când războiul se termină, dacă acest război inutil se va termina vreodată, cine le va rambursa țările din G7 împrumuturile lor? Americanii par să creadă că ar fi posibil să continue să înghețe activele de rezervă înghețate ale Rusiei chiar și după terminarea războiului.

Noi dovezi despre celebrul OZN căzut la Roswell, SUA: Nava extraterestră ce s-ar fi prăbușit în 1947 VIDEO

Dacă așa este, atunci ce motivație este pentru Rusia să nu mai lupte dacă simte că sancțiunile masive și furtul bunurilor sale vor continua? După cum am spus mai sus, economia Rusiei este de 11 ori mai mare decât cea a Ucrainei. Mai simplu spus, Rusia obține un excedent de aproximativ 50 de miliarde de dolari în fiecare an din exporturile sale, ceea ce echivalează aproximativ cu ceea ce Ucraina împrumută în fiecare an pentru a susține efortul de război.

Ads

Putin știe că practic toți banii străini pe care Ucraina îi împrumută provin din țările occidentale care finanțează lupta Ucrainei. Și este pură fantezie să crezi că Rusia va rambursa această datorie, deoarece Rusia își dorește înapoi banii înghețați. O pace unilaterală nu va fi posibilă, în care Occidentul să continue să pedepsească Rusia, inclusiv economic, după ce focul de tun va înceta.

Acest război se va încheia atunci când Putin va simți că există stimulente economice pentru a-și opri trupele și pentru a negocia o pace durabilă. Până atunci, Occidentul are de gât o bombă cu ceas de datorii, pe care Zelenski nu crede că ar trebui să o plătească. Sau, altfel spus, el plătește pentru acest război folosind cărți de credit; cu specificația faptului că sunt cărțile occidentale de credit, nu ale lui.

Ads