Diplomația ca spectacol. Trump și Putin joacă același rol. Zelenski se adaptează. Europa nu reușește

Summitul din Alaska, cu titlul pompos „În căutarea păcii“, a oferit de fapt puține motive de speranță, iar rezultate concrete și mai puține. Dincolo de lozinci, ceremonia a arătat cu limpezime cine înțelege regulile noului joc diplomatic — și cine nu.

Președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, au părut să se înțeleagă nu prin conținutul declarațiilor, ci prin limbajul simbolurilor și al regiei: o diplomație în care forma devine fond. Putin a fost întâmpinat cu onoruri de stat, plimbat în limuzina blindată a gazdei și însoțit de survoluri militare menite mai degrabă să impresioneze decât să intimideze. În ochii multora, spectacolul a părut grotesc: un lider acuzat de crime de război tratat ca invitat de onoare. Dar pentru Trump și Putin, tocmai acest spectacol este esența. Teatrul este politica, scrie Inna Bondarenko, analist CEPS, în The Moscow Times.

Când, mai târziu, a venit rândul Ucrainei să fie reprezentată la Washington, președintele Volodimir Zelenski a înțeles că trebuie să joace alt rol. De la uniforma de război a vizitelor anterioare a trecut la un costum sobru, negru, cu cămașă asortată. A mulțumit de opt ori, a zâmbit calculat și a livrat o scrisoare personală pentru prima doamnă. Fost actor de comedie, Zelenski a înțeles că într-un astfel de cadru, retorica europeană a principiilor nu impresionează. Ceea ce contează este adaptarea.

Pentru el, însă, nu este vorba despre vanitate sau statut personal. Este vorba despre supraviețuirea propriei țări.

Un spion, un actor și un om de afaceri

Adaptabilitatea — abilitatea de a-ți schimba discursul, tonul și imaginea în funcție de scenă și audiență — pare să fie trăsătura comună a celor trei actori principali: un spion, un actor și un om de afaceri.

Putin, format în școala KGB, este expert în ambiguitate și calcul rece. Vorbește despre „discuții utile” într-o „atmosferă constructivă”, formulări care nu spun nimic, dar permit manevră. Zelenski, trecut prin scenă și ecran, înțelege diferența dintre mesaj și decor: în Kiev este liderul războiului, în Washington — aliatul recunoscător. Iar Trump, venit din lumea afacerilor imobiliare, tratează diplomația ca pe o negociere de vânzare: lingușește clientul, evită detaliile, amână deciziile — orice pentru a ține „afacerea” în mișcare.

Pentru Trump, renunțarea la cerința unui armistițiu imediat nu a fost un pas înapoi, ci doar o pivotare tactică. În logica sa, la fel ca în logica lui Putin, ambiguitatea nu înseamnă slăbiciune. Înseamnă libertate de mișcare.

Summitul din Alaska nu a adus niciun rezultat concret. Dar în limbajul lor comun, tocmai această lipsă este rezultatul. Conferința de presă fără întrebări, gesturile de curtoazie exagerată, retorica încărcată de simboluri — toate au avut scopul de a crea impresia progresului, fără a fi nevoie de conținut. Iar sugestia vagă că Putin „ar putea” să se întâlnească într-o zi cu Zelenski a fost prezentată ca un câștig major.

Această abordare elastică, fluidă, scenică — adaptabilă până la lipsa totală de consistență — este însă greu de înțeles la Bruxelles.

Europa, legată de valori și norme, intră în negocieri cu obiective clare: încetarea focului, garanții, principii. Dar această rigoare, care altădată oferea forță morală, pare tot mai des anacronică într-un peisaj dominat de lideri care preferă spectacolul în locul construcției durabile.

Putin vede în valorile europene nu argumente, ci slăbiciuni. Nu idealuri, ci pretexte. De aceea îl consideră pe Trump un interlocutor de încredere: pentru că nu vorbește despre democrație, ci despre interes național. Pentru el, un astfel de partener este dezirabil, nu pentru că îi împărtășește convingerile, ci pentru că îi acceptă regulile jocului.

Europa, dimpotrivă, este percepută ca inflexibilă, moralistă și puțin eficientă. Solicitările de sancțiuni, de armistiții și de justiție sunt privite la Moscova nu ca forme de diplomație, ci ca acte ostile camuflate sub retorică etică.

Iar Trump nu pare dispus să le ia în serios. Când liderii europeni au cerut un armistițiu drept prim pas „moral”, Trump a răspuns sec: „Pacea nu are nevoie de un armistițiu.” O replică dintr-un curs de negociere imobiliară, nu dintr-un tratat de drept internațional.

Pentru Putin, războiul continuu este mai util decât victoria. Pentru Trump, lipsa unui acord clar înseamnă libertatea de a pretinde progres. Pentru Europa, această incertitudine este un eșec. Dar realitatea este că regulile spectacolului au fost schimbate — iar Europa nu joacă după ele.

Diplomația clasică, care separă textul de context și substanța de formă, se regăsește aici în dificultate. Europa continuă să ofere documente, principii și precizie. Trump și Putin oferă istorie, fast și simbol. Putin invocă trecutul comun americano-rus, omițând deliberat rolul Europei în victoria din Al Doilea Război Mondial. Trump acceptă cu ușurință acest cadru, atâta timp cât îi oferă o scenă.

În acest teatru, Trump și Putin vorbesc aceeași limbă. Zelenski, constrâns de realitate, încearcă să o învețe. Iar Europa, deși rămâne cel mai consecvent apărător al valorilor democratice, pare tot mai des un spectator tăcut, marginal în propria piesă.

Aceasta nu înseamnă că Trump și Putin vor construi pacea. Cel mai probabil, nu o vor face. Unul caută status quo-ul; celălalt, câștigul politic. Dar cât timp Europa refuză să se adapteze, să improvizeze și să devină credibilă într-un joc care cere nu doar valori, ci și flexibilitate strategică, va rămâne ce a fost la summitul din Alaska: o prezență onorabilă, dar fără influență.

