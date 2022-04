Rusia expulzează 45 de diplomați polonezi după ce Varșovia a luat o măsură similară în martie

Rusia a declarat 45 de angajaţi ai Ambasadei şi Consulatului Poloniei ”persona non grata” ca măsură de retorsiune pentru expulzarea a 45 de diplomaţi ruşi din Polonia în luna martie, a anunţat, vineri, Ministerul rus al Afacerilor de Externe, conform Reuters.

Polonia a anunţat în martie că cei 45 de diplomaţi ruşi au fost suspectaţi că lucrează pentru serviciile secrete ruse, se arată într-un comunicat al Guvernului polonez.

”Ofiţerii serviciilor secrete ruse care îşi folosesc statutul diplomatic pentru a desfăşura activităţi de spionaj încalcă legea poloneză şi Convenţia de la Viena din 1961”, a comunicat, agenţia serviciilor secrete poloneze, în martie, conform Euronews.

