Discursul care poate schimba cursul războiului din Ucraina. "Restului lumii libere îi spun: „Trezește-te, trezește-te!”" VIDEO

Un discurs de o virulență fără precedent a fost adresat în plenul Adunării Generale a Națiunilor Unite cu câteva zile înainte de vizita programată la Moscova de șefi ai grupărilor teroriste din Orientul Mijlociu.

Ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, a ținut o cuvântare de 7 minute în care a pârjolit în totalitate Rusia. Diplomatul nu numai că a anunțat că Israelul va oferi un sistem de avertizare timpurie împotriva rachetelor pentru Ucraina, dar a numit Ucraina „un stat aliat”.

„Săptămâna aceasta, Rusia va găzdui o delegație Hamas la Moscova! Și nu este pentru prima dată!”, a spus Erdan în debutul discursului ținut la ONU în cursul zilei de luni, 27 februarie.

Adunarea Generală a Națiunilor Unite (UNGA) a organizat la sediul din New York o dezbatere pentru a marca doi ani de la invadarea Ucrainei de către Rusia. „Rusia este unul dintre singurele locuri din afara Orientului Mijlociu unde teroriștii Hamas și jihadiștii Houthi au primit tratament de tip "covor roșu", chiar și după 7 octombrie”, a mai spus Erdan.

„Rusia îi găzduiește pe cei care sunt responsabili pentru uciderea intenționată a copiilor, violarea femeilor și arderea de vii a familiilor”, a mai declarat Erdan. El a adăugat că „această întâlnire de la Moscova este rezultatul a ceva mai periculos: Rusia își adâncește acum legăturile cu forțele globale de destabilizare”.

Cuvintele ambasadorului au subliniat schimbarea politicii israeliene cu privire la Moscova de la începutul războiului declanșat de Putin, conflict în care Ierusalimul încercase inițial să mențină o linie neutră și să mențină legături puternice atât cu Rusia, cât și cu Ucraina.

Legăturile tot mai strânse dintre Teheran și Moscova apar pe măsură ce Iranul și-a sporit activitatea militară împotriva Israelului prin atacuri ale grupurilor sale de proxy: Hamas, Hezbollah și rebelii Houthi. Mișcarea Iranului a fost de natură să răcească legăturile ruso-israeliene, în timp ce le-a consolidat pe cele dintre Israel și Ucraina.

„Nu este un secret pentru nimeni că Hamas este doar un tentacul al armatelor teroriste ale Iranului. Această hoardă care provoacă moarte și distrugere include Hezbollah, Houthi, Jihadul Islamic Palestinian și alte organizații teroriste. Ei sunt finanțați, antrenați, înarmați și conduși de Iran”, a adăugat Erdan.

Reprezentantul Israelului a mai afirmat că „Iranul este responsabil pentru atacurile asupra militarilor americani. Iranul este în spatele atacurilor Houthi asupra comerțului maritim. Și Iranul este cel care furnizează Rusiei dronele care ucid civilii ucraineni”.

Această axă iraniană include și „regimul Assad din Siria, regimul Kim din Coreea de Nord și regimul Maduro din Venezuela”, potrivit lui Erdan.

Oficialul a mai făcut o paralelă între invazia Ucrainei de către Rusia și incursiunea Hamas din 7 octombrie în sudul Israelului, soldată cu peste 1.200 de oameni uciși și alți 253 luați ostatici.

„Ambele noastre țări – Ucraina și Israel – duc o luptă pentru supraviețuire”, a declarat Erdan, subliniind că Ierusalimul și Kievul sunt unite în solidaritate, în timp ce „lumea liberă stă pe margine divizată”.

„Statul Israel a rămas și va rămâne întotdeauna angajat pentru apărarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei”, a declarat Erdan.

Erdan acuză Organizația Națiunilor Unite, în special Consiliul său de Securitate, că nu a luat poziție pentru apărarea celor două țări atacate și că riscă „să-și piardă toată legitimitatea”.

„Consiliul de Securitate este paralizat, paralizat în fața violenței, iar întregul sistem ONU este ținut ostatic de interese politice”, a subliniat el.

În schimb, ONU a fost transformată într-o „armă împotriva independenței și libertății”, a mai declarat Erdan.

„Noi, Israelul și Ucraina, suntem canarii din mina de cărbune. Restului lumii libere, îi spun: "Trezește-te! Trezeşte-te!"”, a încheiat Erdan.

Experții sunt de părere că discursul lui Erdan, fără precedent de virulent, marchează o schimbare fațișă de strategie diplomatică a Israelului, care poate influența decisiv inclusiv cursul războiului din Ucraina.

"Nu numai că a anunțat că Israelul va oferi un sistem de avertizare timpurie împotriva rachetelor pentru Ucraina, dar a numit Ucraina „un aliat”. De asemenea, Erdan a pus semnul egal între Rusia și Hamas și a atacat Rusia pentru că găzduiește o nouă vizită a Hamas la Moscova.

Puteți fi siguri că acest discurs vine în coordonare cu prim-ministrul israelian. Acesta marchează în mod clar sfârșitul relației dintre Putin și Netanyahu. Toată această situație amintește discursului politicianului Amir Weitmann (ținut imediat după atacul Hamas din 7 octombrie). Acesta a declarat, într-o intervenție virală la RussiaToday, că „Rusia va plăti prețul”. Cred că asistăm acum la ce înseamnă acele cuvinte.

Amir Weitmann, powerful member of Netanyahu’s Likud party in Israel, went live on Russia Today and, oh Boy, tore into Russia’s stance. I was only waiting for him to step through the screen. What an epic statement.

