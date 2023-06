Mesajul misterios adresat de Putin rușilor. Farsa prin care hackerii au declarat ”legea marțială” VIDEO

Un discurs fals, atribuit lui Vladimir Putin, în care președintele rus declara legea marțială, a fost difuzat pe posturile de radio din regiunile ruse de la graniţa cu Ucraina.

RIA, agenţie de ştiri deţinută de stat, a anunţat că o serie de posturi de radio au difuzat falsul discurs. Presa rusă independentă a relatat că discursul îi anunţa pe locuitorii din regiunile Rostov, Belgorod şi Voronej, care se învecinează cu Ucraina, că forţele Kievului au trecut graniţa cu Rusia.

De asemenea, în mod fals, că a început o mobilizare militară la nivel naţional pentru războiul Rusiei cu Ucraina şi că locuitorii ar trebui să plece şi să se îndrepte către destinaţii aflate mai adânc în teritoriul Rusiei.

Fake "Putin's urgent appeal" was broadcast on radio and television in the border regions

With the voice of the bunker Fuhrer the hackers announced the martial law in Belgorod, Bryansk and Kursk regions, the general mobilization and evacuation deep into the Russian territory. The… pic.twitter.com/gQE0Uo8EcK