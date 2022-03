Președintele SUA, Joe Biden, a avut o miercuri, 30 martie, o convorbire telefonică de o oră cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski.

Potrivit unui comunicat al Casei Albe, cei doi președinți au discutat despre suplimentarea capacităților militare, astfel încât armata ucraineană ”să-şi apere ţara”.

Cei doi preşedinţi ”au evocat modul în care Statele Unite lucrează zi şi noapte să răspundă principalelor cereri ale Ucrainei în privinţa ajutorului în domeniul securităţii”, se mai arată în comunicat.

Biden şi Zelenski au discutat, de asemenea, despre ”eforturi persistente furnizate de Statele Unite împreună cu aliaţii şi partenerii lor în vederea unei identificări a unor capacităţi suplimentare de ajutare a armatei ucrainene să-şi apere ţara”, a mai precizat Casa Albă.

Just finished an hour-long conversation with @POTUS. Shared assessment of the situation on the battlefield and at the negotiating table. Talked about specific defensive support, a new package of enhanced sanctions, macro-financial and humanitarian aid.