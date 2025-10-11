Discuție de ultimă oră între Zelenski și Trump, după încercările Rusiei de a lăsa Ucraina în beznă. „Oportunități de consolidare a apărării antiaeriene”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă, 11 octombrie, că a abordat atacurile rusești asupra sistemului energetic ucrainean într-o convorbire ''pozitivă și productivă'' cu președintele american Donald Trump.

''Am discutat despre oportunitățile de consolidare a apărării antiaeriene, precum și despre acordurile concrete la care lucrăm pentru a asigura acest lucru. Există opțiuni bune și idei solide despre cum să ne întărim cu adevărat'', a scris Zelenski pe platforma X.

I had a call with US President Donald Trump—a very positive and productive one. I congratulated @POTUS on his success and the Middle East deal he was able to secure, which is an outstanding achievement. If a war can be stopped in one region, then surely other wars can be stopped… pic.twitter.com/gDuEANq2e6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2025

Președintele ucrainean, citat de RBC.ua, a spus că l-a felicitat pe Trump pentru succesul său și pentru acordul pe care l-a obținut efectiv în Orientul Mijlociu.

''Acesta este un rezultat puternic. Și dacă războiul poate fi oprit în acea regiune, alte războaie pot fi cu siguranță oprite, inclusiv acest război rusesc'', a remarcat el.

Anunțul despre această convorbire telefonică fusese făcut cu puțin timp în urmă de șeful administrației prezidențiale de la Kiev, Andrii Iermak, citat de AFP.

Această convorbire intervine la o zi după unul dintre cele mai importante atacuri rusești împotriva rețelei energetice ucrainene, care a lăsat în întuneric sute de mii de locuințe și a provocat moartea unui copil de șapte ani.

Într-o conferință de presă, vineri seara, la Kiev, președintele ucrainean a făcut apel către Donald Trump ''să exercite presiuni'' asupra lui Vladimir Putin pentru ca acesta să înceteze atacurile aeriene împotriva Ucrainei.

Un nou atac rusesc a vizat sâmbătă sistemul energetic, privând de electricitate mai multe zone din regiunea Odesa, în sudul țării, potrivit autorităților.

O delegație ucraineană urmează să se deplaseze ''la începutul săptămânii viitoare'' în SUA pentru discuții referitoare la posibile sancțiuni, energie și apărarea antiaeriană a Ucrainei, anunțase joi Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a precizat că această delegație va fi condusă de premierul Iulia Sviridenko și de șeful administrației sale prezidențiale. ''Problema activelor înghețate va fi discutată cu SUA'', a adăugat liderul ucrainean.

De la declanșarea invaziei în 2022, Rusia a țintit în fiecare iarnă rețeaua energetică ucraineană, privând de electricitate și încălzire milioane de locuințe și perturbând aprovizionarea cu apă, ceea ce Kievul califică drept crimă de război, conform AFP.

Rusia neagă că ar lua drept țintă civili și afirmă că Ucraina utilizează siturile energetice pentru a-și alimenta sectorul militar, notează AFP.

