Negocieri la Casa Albă, atacuri în Ucraina. Rusia a lansat drone și rachete balistice la scurt timp după întâlnirea lui Trump cu liderii europeni

Autor: Daniel Groza
Marti, 19 August 2025, ora 08:26
720 citiri
Negocieri la Casa Albă, atacuri în Ucraina. Rusia a lansat drone și rachete balistice la scurt timp după întâlnirea lui Trump cu liderii europeni
Rusia a atacat zona centrală a Ucrainei FOTO Reteaua X/ Ukrainian Air Force

La doar câteva ore după discuțiile de pace purtate de Volodimir Zelenski și Donald Trump la Casa Albă, Rusia a lansat un val de atacuri cu rachete și drone asupra mai multor orașe ucrainene, vizând probabil infrastructura energetică și demonstrând presiunea pe care Kremlinul o exercită în paralel cu eforturile diplomatice.

Explozii au fost raportate în orașul Kremenchuk, în timp ce Rusia a lansat rachete balistice care au lovit regiunea centrală a țării. În atac au fost folosite mai multe rachete balistice și zeci de drone, arată The Kyiv Independent.

Infrastructura energetică a fost ținta atacului, a relatat presa locală. Nu au fost disponibile imediat informații cu privire la amploarea pagubelor provocate sau dacă au fost raportate victime.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat că orașele situate mai aproape de linia frontului, inclusiv Harkov și Poltava, sunt, de asemenea, amenințate de atacuri cu rachete.

Cel mai recent atac rusesc are loc pe fondul intensificării eforturilor SUA de a negocia un acord de pace între Moscova și Kiev.

Kremenchuk este situat în regiunea Poltava, în centrul Ucrainei. Orașul este situat la aproximativ 100 de kilometri de Poltava și la aproximativ 260 de kilometri de Kiev. O alertă de raid aerian a fost emisă ulterior în alte regiuni ale Ucrainei, inclusiv la Kiev, pe fondul amenințării continue a unor atacuri cu rachete balistice.

Zelenski, la discuții cu liderii europeni și Donald Trump

Atacul a avut loc la doar câteva ore după ce Zelenski a încheiat discuțiile cu Trump și liderii europeni la Casa Albă, în contextul negocierilor de pace în curs. Potrivit lui Trump, liderii au făcut progrese în ceea ce privește un consens privind garanțiile de securitate pentru Ucraina în războiul său împotriva Rusiei.

„În timpul întâlnirii am discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, garanții care ar urma să fie furnizate de diferite țări europene, în coordonare cu Statele Unite ale Americii”, a scris Trump pe Truth Social.

Trump s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august. Deși nu s-a încheiat niciun acord formal de pace în timpul întâlnirii lor de trei ore de la Anchorage, Trump a declarat ulterior că au făcut progrese și că „au căzut în mare parte de acord” asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina și a schimburilor teritoriale.

În urma discuțiilor cu președintele ucrainean, Trump a declarat că intenționează să găzduiască o întâlnire bilaterală între Zelenski și Putin, urmată de o întâlnire trilaterală la care vor participa cei trei lideri.

Cu doar câteva ore înainte ca Zelenski și liderii europeni să se întâlnească cu Trump, atacul cu rachete rusești asupra Zaporijiei a ucis trei persoane și a rănit 30, determinându-l pe Zelenski să condamne atacul.

Rusia „știe că astăzi are loc o întâlnire la Washington pentru a pune capăt războiului”, a spus el, referindu-se la discuțiile sale cu Trump de mai târziu în acea zi.

„Putin va ucide în mod demonstrativ pentru a continua să exercite presiuni asupra Ucrainei și Europei și pentru a submina eforturile diplomatice”, a adăugat Zelenski.

Trump și Zelenki, din nou față în față
Ce i-a spus Trump lui Macron în apropierea unui microfon uitat deschis. Președintele Franței crede că Ucraina și Rusia ar trebui să negocieze bilateral
08:45 - Ce i-a spus Trump lui Macron în apropierea unui microfon uitat deschis. Președintele Franței crede că Ucraina și Rusia ar trebui să negocieze bilateral
Președintele Franței, Emmanuel Macron, prezent la Casa Albă pentru întâlnirea dintre Trump, Zelenski și liderii europeni, a declarat luni, 18 august, că Ucraina și Rusia ar trebui să...
Negocieri la Casa Albă, atacuri în Ucraina. Rusia a lansat drone și rachete balistice la scurt timp după întâlnirea lui Trump cu liderii europeni
08:26 - Negocieri la Casa Albă, atacuri în Ucraina. Rusia a lansat drone și rachete balistice la scurt timp după întâlnirea lui Trump cu liderii europeni
La doar câteva ore după discuțiile de pace purtate de Volodimir Zelenski și Donald Trump la Casa Albă, Rusia a lansat un val de atacuri cu rachete și drone asupra mai multor orașe ucrainene,...
Cât costă și de unde poate fi cumpărat costumul pentru care Zelenski a fost lăudat la Casa Albă. Schimb de replici cu ziaristul care l-a criticat la vizita trecută
08:01 - Cât costă și de unde poate fi cumpărat costumul pentru care Zelenski a fost lăudat la Casa Albă. Schimb de replici cu ziaristul care l-a criticat la vizita trecută
Întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a început într-o notă relaxată, cu un compliment vestimentar din partea liderului american, în timp ce presa și...
Cancelarul Germaniei compară cedarea Donbasului către Rusia cu renunțarea SUA la Florida
07:27 - Cancelarul Germaniei compară cedarea Donbasului către Rusia cu renunțarea SUA la Florida
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a criticat ideea concesiilor teritoriale ale Ucrainei către Federația Rusă, care a invadat țara în 2014, pentru anexarea Crimeei, apoi în 2022....
Premierul Marii Britanii, "foarte mulțumit" după întâlnirea de la Casa Albă: "Rezultatele vor liniști oamenii din Europa, din Ucraina"
07:24 - Premierul Marii Britanii, "foarte mulțumit" după întâlnirea de la Casa Albă: "Rezultatele vor liniști oamenii din Europa, din Ucraina"
Premierul britanic Keir Starmer s-a declarat mulţumit de progresele obţinute la întâlnirea de luni de la Casa Albă, subliniind că discuţiile privind garanţiile de securitate şi cooperarea...
Șeful NATO a confirmat, după întâlnirea de la Casa Albă, că Ucrainei i se vor oferi garanții de securitate
07:15 - Șeful NATO a confirmat, după întâlnirea de la Casa Albă, că Ucrainei i se vor oferi garanții de securitate
Întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și partenerii europeni și NATO a fost „foarte reușită”, a declarat secretarul general al Alianței, Mark Rutte....
Cum obține Ucraina garanții de securitate din partea SUA. Kievul va cumpăra de la Washington arme de 100 de miliarde de dolari
07:11 - Cum obține Ucraina garanții de securitate din partea SUA. Kievul va cumpăra de la Washington arme de 100 de miliarde de dolari
Pentru a obține garanții de securitate din partea SUA după un posibil acord de pace cu Federația Rusă, Ucraina va achiziționa arme americane de 100 de miliarde de dolari. Achiziția va fi...
Cedarea de teritorii către Rusia, o problemă care poate răsturna ordinea internațională și să declanșeze un efect de domino
04:36 - Cedarea de teritorii către Rusia, o problemă care poate răsturna ordinea internațională și să declanșeze un efect de domino
Întâlnirea dintre președintele Donald Trump și omologul său Vladimir Putin a fost probabil cel mai așteptat și mai mediatizat eveniment diplomatic de la începutul războiului din Ucraina,...
„Povestea” hărții de la Casa Albă cu Ucraina cucerită de Rusia. Cum ar fi încercat Trump să-l „constrângă” pe Zelenski să accepte cedarea de teritorii pentru pace
Ieri, 23:53 - „Povestea” hărții de la Casa Albă cu Ucraina cucerită de Rusia. Cum ar fi încercat Trump să-l „constrângă” pe Zelenski să accepte cedarea de teritorii pentru pace
Casa Albă a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care Volodimir Zelenski și Donald Trump discută singuri în Biroul Oval. În imaginea publicată de un consilier al președintelui...
Când vor avea loc alegeri în Ucraina? Zelenski i-a răspuns lui Trump în Biroul Oval
Ieri, 23:48 - Când vor avea loc alegeri în Ucraina? Zelenski i-a răspuns lui Trump în Biroul Oval
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, în Biroul Oval al Casei Albe, că este deschis organizării de alegeri în Ucraina după încheierea războiului cu Rusia, cu condiția...
Donald Trump a întrerupt discuțiile cu liderii europeni și Zelenski din Biroul Oval pentru un apel telefonic cu Vladimir Putin. Cum merg negocierile
Ieri, 23:47 - Donald Trump a întrerupt discuțiile cu liderii europeni și Zelenski din Biroul Oval pentru un apel telefonic cu Vladimir Putin. Cum merg negocierile
Președintele american Donald Trump ar fi întrerupt discuțiile cu liderii europeni prezenți în Biroul Oval pentru un apel telefonic cu Vladimir Putin. Conform informațiilor oferite de...
După planurile pentru summitul trilateral între Rusia, Ucraina și SUA, Emmanuel Macron cere organizarea unei reuniuni „cvadripartite”
Ieri, 23:08 - După planurile pentru summitul trilateral între Rusia, Ucraina și SUA, Emmanuel Macron cere organizarea unei reuniuni „cvadripartite”
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, la Casa Albă, că deși o reuniune trilaterală între Rusia, Ucraina și SUA este importantă, va fi necesară și organizarea unei reuniuni...
Marea absentă de la discuțiile din SUA. Țara europeană a cărei lipsă „a surprins”. Cum s-a ajuns în această situație
Ieri, 22:49 - Marea absentă de la discuțiile din SUA. Țara europeană a cărei lipsă „a surprins”. Cum s-a ajuns în această situație
Liderii europeni au mers luni la Washington, pentru discuții privind pacea din Ucraina. Premierul britanic Keir Starmer a ajuns primul, iar secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost...
Trump, Zelenski și liderii europeni, întâlnire la Casa Albă pentru pace în Ucraina: „Am avut o zi foarte reușită și discuții pentru a pune capăt crimelor”
Ieri, 22:41 - Trump, Zelenski și liderii europeni, întâlnire la Casa Albă pentru pace în Ucraina: „Am avut o zi foarte reușită și discuții pentru a pune capăt crimelor”
Președintele american Donald Trump s-a întâlnit luni, 18 august, la Casa Albă, cu liderii europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre condițiile unui...
Harta cu Ucraina, România, Moldova și Rusia, afișată în Biroul Oval în timpul discuțiilor dintre Trump și Zelenski. Cât teritoriu controlează Kremlinul. „O amintire crudă la Washington”
Ieri, 22:25 - Harta cu Ucraina, România, Moldova și Rusia, afișată în Biroul Oval în timpul discuțiilor dintre Trump și Zelenski. Cât teritoriu controlează Kremlinul. „O amintire crudă la Washington”
În timpul discuției dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, luni, 18 august, în Biroul Oval era afișată o hartă a Ucrainei. Pe hartă se poate vedea că teritoriul aflat sub controlul...
Momentul în care jurnalistul care l-a criticat în iarnă pe Zelenski că nu poartă costum îl complimentează. „Domnule președinte, arătați fabulos”
Ieri, 21:57 - Momentul în care jurnalistul care l-a criticat în iarnă pe Zelenski că nu poartă costum îl complimentează. „Domnule președinte, arătați fabulos”
Jurnalistul conservator Brian Glenn, care în februarie l-a criticat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru că nu a purtat costum în Biroul Oval, a făcut luni un schimb de glume cu...
Cum s-a văzut întâlnirea dintre Trump și Zelenski în Biroul Oval. Președintele Ucrainei a zis „mulțumesc” de patru ori în 10 secunde, după ce JD Vance l-a făcut nerecunoscător în februarie
Ieri, 21:49 - Cum s-a văzut întâlnirea dintre Trump și Zelenski în Biroul Oval. Președintele Ucrainei a zis „mulțumesc” de patru ori în 10 secunde, după ce JD Vance l-a făcut nerecunoscător în februarie
Atmosfera din Biroul Oval în cadrul întâlnirii de luni, 18 august, a fost mult mai amicală decât cea explozivă din februarie, când preşedintele Volodimir Zelenski s-a aflat în aceeaşi...
Va mai ajuta Trump Ucraina în cazul în care discuțiile despre pace vor eșua? Răspunsul președintelui SUA
Ieri, 21:42 - Va mai ajuta Trump Ucraina în cazul în care discuțiile despre pace vor eșua? Răspunsul președintelui SUA
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că sprijinul american pentru Ucraina va continua indiferent de rezultatul discuțiilor pe care le are la Washington cu omologul său...
Cei trei președinți pe care Vladimir Putin i-a sunat înainte ca Volodimir Zelenski să vorbească cu Donald Trump. Ce le-a transmis liderul de la Kremlin
Ieri, 20:21 - Cei trei președinți pe care Vladimir Putin i-a sunat înainte ca Volodimir Zelenski să vorbească cu Donald Trump. Ce le-a transmis liderul de la Kremlin
Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, s-a angajat luni într-o serie de demersuri diplomatice, sunându-i pe liderii Braziliei, Indiei şi Africii de Sud pentru a sublinia că nu este izolat...
Volodimir Zelenski îi cere președintelui SUA să impună Rusiei pacea „cu forța”. „Trump dispune de această forță”
Ieri, 19:50 - Volodimir Zelenski îi cere președintelui SUA să impună Rusiei pacea „cu forța”. „Trump dispune de această forță”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut luni lui Donald Trump să impună Rusiei pacea ''cu forța'', reluând termenii utilizați de liderul american înaintea unei reuniuni cruciale...
#razboi Ucraina, #Rusia, #atac, #drone, #rachete balistice, #intalnire trump zelenski washington , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"I-au distrus viata!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani dupa ce a plecat de la FCSB
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de proportii: vor sa-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordanescu! Salariu urias pentru antrenor

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Grecii se revoltă din cauza românilor și bulgarilor care cumpără case de vacanță în zonele turistice. Motivul pentru care solicită intervenția guvernului
  2. Cârtița „Sfânta Maria” a început lucrările la secțiunea sudică a metroului M6 Otopeni-București. Ce se întâmplă cu finanțarea proiectului FOTO
  3. Liderul opoziției maghiare se teme că Rusia va interveni în alegerile din Ungaria, pentru a-l menține la putere pe Viktor Orbán
  4. Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei riscă până la închisoare până la 10 ani. 32 de capete de acuzare, inclusiv 4 violuri
  5. Coreea de Nord se pregătește de război nuclear cu SUA și Coreea de Sud. Ordinul dat de liderul Kim Jong-un
  6. Ce i-a spus Trump lui Macron în apropierea unui microfon uitat deschis. Președintele Franței crede că Ucraina și Rusia ar trebui să negocieze bilateral
  7. Negocieri la Casa Albă, atacuri în Ucraina. Rusia a lansat drone și rachete balistice la scurt timp după întâlnirea lui Trump cu liderii europeni
  8. Semnalul de alarmă tras de CTP: „Există o probabilitate înspăimântătoare ca peste o lună și ceva în R. Moldova să avem graniță cu Rusia!”
  9. Cât costă și de unde poate fi cumpărat costumul pentru care Zelenski a fost lăudat la Casa Albă. Schimb de replici cu ziaristul care l-a criticat la vizita trecută
  10. Meteorologii au anunțat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Ce ne așteaptă în luna septembrie