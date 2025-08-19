Negocieri la Casa Albă, atacuri în Ucraina. Rusia a lansat drone și rachete balistice la scurt timp după întâlnirea lui Trump cu liderii europeni

La doar câteva ore după discuțiile de pace purtate de Volodimir Zelenski și Donald Trump la Casa Albă, Rusia a lansat un val de atacuri cu rachete și drone asupra mai multor orașe ucrainene, vizând probabil infrastructura energetică și demonstrând presiunea pe care Kremlinul o exercită în paralel cu eforturile diplomatice.

Explozii au fost raportate în orașul Kremenchuk, în timp ce Rusia a lansat rachete balistice care au lovit regiunea centrală a țării. În atac au fost folosite mai multe rachete balistice și zeci de drone, arată The Kyiv Independent.

Infrastructura energetică a fost ținta atacului, a relatat presa locală. Nu au fost disponibile imediat informații cu privire la amploarea pagubelor provocate sau dacă au fost raportate victime.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat că orașele situate mai aproape de linia frontului, inclusiv Harkov și Poltava, sunt, de asemenea, amenințate de atacuri cu rachete.

Cel mai recent atac rusesc are loc pe fondul intensificării eforturilor SUA de a negocia un acord de pace între Moscova și Kiev.

Kremenchuk este situat în regiunea Poltava, în centrul Ucrainei. Orașul este situat la aproximativ 100 de kilometri de Poltava și la aproximativ 260 de kilometri de Kiev. O alertă de raid aerian a fost emisă ulterior în alte regiuni ale Ucrainei, inclusiv la Kiev, pe fondul amenințării continue a unor atacuri cu rachete balistice.

Zelenski, la discuții cu liderii europeni și Donald Trump

Atacul a avut loc la doar câteva ore după ce Zelenski a încheiat discuțiile cu Trump și liderii europeni la Casa Albă, în contextul negocierilor de pace în curs. Potrivit lui Trump, liderii au făcut progrese în ceea ce privește un consens privind garanțiile de securitate pentru Ucraina în războiul său împotriva Rusiei.

„În timpul întâlnirii am discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, garanții care ar urma să fie furnizate de diferite țări europene, în coordonare cu Statele Unite ale Americii”, a scris Trump pe Truth Social.

Trump s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august. Deși nu s-a încheiat niciun acord formal de pace în timpul întâlnirii lor de trei ore de la Anchorage, Trump a declarat ulterior că au făcut progrese și că „au căzut în mare parte de acord” asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina și a schimburilor teritoriale.

În urma discuțiilor cu președintele ucrainean, Trump a declarat că intenționează să găzduiască o întâlnire bilaterală între Zelenski și Putin, urmată de o întâlnire trilaterală la care vor participa cei trei lideri.

Cu doar câteva ore înainte ca Zelenski și liderii europeni să se întâlnească cu Trump, atacul cu rachete rusești asupra Zaporijiei a ucis trei persoane și a rănit 30, determinându-l pe Zelenski să condamne atacul.

Rusia „știe că astăzi are loc o întâlnire la Washington pentru a pune capăt războiului”, a spus el, referindu-se la discuțiile sale cu Trump de mai târziu în acea zi.

„Putin va ucide în mod demonstrativ pentru a continua să exercite presiuni asupra Ucrainei și Europei și pentru a submina eforturile diplomatice”, a adăugat Zelenski.

