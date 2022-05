Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o conversație telefonică joi, 5 mai, cu omologul german, Frank-Walter Steinmeier.

Cei doi şefi de stat au rezolvat astfel o dispută privind o vizită a liderului Germaniei la Kiev care fusese refuzată, a anunţat joi biroul prezidenţial de la Berlin, relatează dpa.

Fii la curent cu cele mai noi informatii LIVE despre razboiul din Ucraina

Had a good, constructive, important conversation with 🇩🇪 Federal President Mr. Steinmeier. Thanked for strong support for 🇺🇦. Expect it to be intensified. 🇩🇪leadership is important to counter 🇷🇺 aggression. Informed about situation on the frontline, critical situation in Mariupol