Ucrainenii anunță că au distrus un camion care transporta rachete termobarice

Armata ucraineană ar fi distrus un camion care transporta rachete termobarice, în apropiere de Cernihiv. Potrivit imaginilor postate pe Twitter, doar utilajul care le transporta a fost avariat.

Rachetele termobarice МО.1.01.04М sunt folosite de lansatorul de rachete multiple TOS-1A Solntsepyok.

#Ukraine: In #Chernihiv Oblast the Ukrainian forces destroyed a Russian cargo truck, transporting МО.1.01.04М thermobaric rockets for the very potent TOS-1A "Solntsepyok" multiple rocket launcher. pic.twitter.com/gR7pwR0lJZ