Un episod destul de bizar a avut loc recent în regiunea rusă Kursk, unde armata nord-coreeană a desfășurat un sistem rar de apărare antiaeriană, care a fost ulterior distrus… chiar de forțele rusești. Potrivit Forbes, sistemul nord-coreean a fost atacat din greșeală, iar incidentul a stârnit confuzie în rândul militarilor ruși.

Sistemul de apărare antiaeriană nord-coreean, care combină un șasiu mare pe roți cu un radar și lansatoare din cadrul sistemului rusesc Tor, a fost o apariție rară pe câmpul de luptă. De obicei, rachetele Tor sunt montate pe șenile, însă varianta nord-coreeană a fost adaptată pentru a rula pe roți, un detaliu ce i-a făcut pe ruși să nu recunoască sistemul ca fiind al lor. În acest context, dronele rusești, care patrulau în zona Kursk pe 10 ianuarie, au identificat vehiculul și l-au atacat, distrugându-l fără să știe exact ce lovesc.

It seems that what was originally claimed to be a "Western-made Radar System", is very likely to be a North Korean Tor SAM version on a cab chasis.

However its funny on one side that Russia would have hit their own SAM, maybe left in the dark about the arrival of them. https://t.co/5r0skT9C1r pic.twitter.com/hyWwBMYwQR