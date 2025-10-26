Diviziuni în serviciile americane de informații privind intențiile lui Putin în războiul din Ucraina. CIA și Departamentul de Stat, opinii diferite

Autor: Gabriela Georgescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 22:54
Vladimir Putin FOTO: Hepta

Serviciul intern de informații al Departamentului de Stat al SUA a pus la îndoială, la începutul anului 2025, dorința liderului rus Vladimir Putin de a negocia încetarea războiului din Ucraina, în timp ce Agenția Centrală de Informații (CIA) a oferit o evaluare mai optimistă, potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal.

La începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, oficialii de la Casa Albă au cerut în mod repetat rapoarte de informații privind poziția Kremlinului, în încercarea de a înțelege dacă există premise pentru o eventuală negociere între Moscova și Washington.

Potrivit surselor citate de WSJ, analiștii CIA au estimat că ar putea exista „oportunități de negociere” între Trump și Putin, în timp ce Biroul de Informații și Cercetare (INR) al Departamentului de Stat a ajuns la o concluzie opusă.

Analiștii INR s-au bazat pe propriile declarații ale liderului rus, în care acesta a reiterat obiectivele de „demilitarizare” și „denazificare” a Ucrainei, condiții considerate incompatibile cu o pace negociată în termenii Kievului. În evaluarea lor, Putin nu ar fi dispus să renunțe la cererile maximaliste ale Kremlinului.

Aceste rapoarte au fost pregătite înaintea întâlnirii planificate dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care urma să aibă loc în Alaska.

Demisii după evaluările divergente

Potrivit WSJ, conducerea INR le-a reproșat analiștilor că poziția lor pesimistă ar fi afectat reputația Biroului în fața altor instituții guvernamentale. Ulterior, mai mulți analiști au fost concediați, iar unul dintre ei și-a dat demisia.

Între timp, președintele Donald Trump și-a exprimat frustrarea față de lipsa de progres în negocierile de pace cu Rusia. El a anulat recent o întâlnire planificată cu Vladimir Putin la Budapesta, pe care o anunțase după ultima lor convorbire telefonică.

„Sunt dezamăgit de ritmul lent al negocierilor și nu voi avea o nouă întâlnire până când nu vom vedea pași reali spre pace”, a declarat Trump.

#razboi Ucraina, #SUA, #Vladimir Putin, #CIA , #Razboi Ucraina
