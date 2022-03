Noul avertisment al lui Dimitri Medvedev pentru Europa: „Războaiele economice s-au transformat adesea în războaie reale”

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a amenințat din nou Europa din cauza sancțiunilor economice impuse în urma invadării Ucrainei.

Medvedev, care ocupă funcția de vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, a adus în discuție de data aceasta riscul unui ”război real”.

„Un ministru francez a spus astăzi că ne-au declarat război economic. Fiți atenți la discurs, domnilor! Și nu uitați că războaiele economice din istoria omenirii s-au transformat adesea în războaie reale”, a scris fostul președinte pe Twitter.

