Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, le-a solicitat joi, 12 mai, companiilor germane care mai operează în Rusia să se mute în țara sa.

Șeful diplomației a subliniat în mesajul postat pe Twitter că, în contextul războiului, veniturile acestor companii ”sunt pătate de sânge ucrainean”.

”În condițiile în care Rusia continuă să comită atrocități odioase în Ucraina, câștigurile companiilor străine care încă fac afaceri în Rusia sunt pătate de sânge ucrainean. Îndemn companiile germane să se retragă din Rusia și să se mute în Ucraina. Aceasta ar fi o contribuție sinceră la pacea din Europa”, a scris Kuleba.

As Russia keeps committing heinous atrocities in Ukraine, revenues of foreign companies still doing business in Russia are stained with Ukrainian blood. I urge German businesses to pull out of Russia and relocate to Ukraine. This will be a sincere contribution to peace in Europe.