Un înalt oficial al guvernului de la Ankara a ajuns la Kiev. ”Solidaritatea Turciei rămâne neclintită”

Ministrul de Externe turc Mevlut Cavusoglu a ajuns joi, 17 martie, la Kiev, unde s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba.

Cu o zi înainte, oficialul turc a fost la Moscova. Vizitele fac parte din încercarea Turciei de a discuta cu cele două părți implicate în conflict despre un armistițiu.

Welcomed my Turkish counterpart and friend @MevlutCavusoglu in Ukraine. Turkey’s solidarity remains unwavering. Grateful for political and humanitarian support, as well as Turkey’s ongoing diplomatic efforts to put an end to Russia’s devastating war against Ukraine. pic.twitter.com/kAGh9Rz9Qy