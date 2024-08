Doi jurnaliști răniți și al treilea dispărut sub dărâmăturile unui hotel în urma unui atac rusesc din estul Ucrainei FOTO

Doi jurnalişti au fost răniţi şi un al treilea a dispărut sub dărâmături în urma unui atac rusesc asupra unui hotel din Kramatorsk, în estul Ucrainei, sâmbătă seara, au anunţat autorităţile regionale, citate de lefigaro.fr.

„Un hotel a fost vizat în oraş. În prezent, două persoane sunt rănite şi o persoană este sub dărâmături”, a scris pe Telegram şeful regiunii Doneţk, Vadim Filaşkin. „Cele trei victime sunt jurnalişti, cetăţeni ai Ucrainei, Statelor Unite şi Regatului Unit”, a adăugat el, fără a preciza care dintre ei au fost răniţi sau care sunt dispăruţi.

Atacul, care a avariat hotelul şi o clădire învecinată, a avut loc „în toiul nopţii”, a continuat Filaşkin. „Poliţia şi echipele de salvare lucrează la faţa locului. Molozul este curăţat şi operaţiunile de salvare sunt în curs”, a adăugat el.

Kramatorsk, ultimul oraş important din Donbass aflat sub control ucrainean, este situat la aproximativ douăzeci de kilometri vest de linia frontului. De la începutul invaziei Ucrainei în februarie 2022, oraşul, care avea o populaţie de aproximativ 150 000 de locuitori înainte de război, a fost atacat în mod repetat de forţele ruse.

