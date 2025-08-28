Trump răspunde atacurilor Kremlinului la adresa lui Zelenski: „Toate sunt jocuri de imagine”. Amenințări vagi privind un „război economic” cu Moscova

Autor: Veronica Andrei
Joi, 28 August 2025, ora 02:00
242 citiri
Trump răspunde atacurilor Kremlinului la adresa lui Zelenski: „Toate sunt jocuri de imagine”. Amenințări vagi privind un „război economic” cu Moscova
Președintele SUA, Donald Trump FOTO Hepta

Președintele american Donald Trump a respins declarațiile recente ale oficialilor ruși care contestă legitimitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, calificându-le drept „teatru politic”. Comentariile au fost făcute pe 26 august, în cadrul unei reuniuni a Cabinetului de la Casa Albă.

„Nu contează ce spun ei. Toți fac jocuri de imagine. E doar fum în ochi, nimic altceva”, a spus Trump, într-un limbaj colocvial, caracteristic stilului său. Reacția sa vine la scurt timp după ce ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, afirmase într-un interviu pentru NBC News că, din punctul de vedere al Kremlinului, Zelenski nu mai este un lider legitim și, prin urmare, Vladimir Putin nu ar putea semna un acord de pace cu el.

Lavrov a adăugat că președintele rus nu este dispus să se întâlnească cu Zelenski și că nu există planuri pentru un asemenea dialog — în ciuda insistențelor Casei Albe, care încearcă să faciliteze o întâlnire directă între cei doi lideri ca parte a unui posibil proces de pace.

În ultima lună, Trump a organizat întâlniri separate cu Putin (15 august, în Alaska) și cu Zelenski și lideri europeni (18 august, la Washington). Cu toate acestea, până în prezent, nu au existat progrese concrete în direcția unei soluționări a conflictului din Ucraina. Între timp, Rusia continuă atacurile aeriene asupra orașelor ucrainene, iar negocierile sunt în impas.

Amenințări cu sancțiuni economice

Deși a respins retorica Kremlinului, Trump nu a condamnat în mod explicit atacurile Rusiei și nici nu a exprimat un sprijin ferm pentru Zelenski. Întrebat dacă există un termen limită pentru ca Moscova să accepte o înțelegere, liderul american a evitat să răspundă direct. A menționat, totuși, posibilitatea unor sancțiuni.

„Am în vedere ceva foarte serios, dacă va fi nevoie. Ar putea fi un război economic care să doară”, a declarat Trump, fără a oferi detalii clare despre măsurile avute în vedere. În același timp, el a subliniat că nu își dorește o escaladare a conflictului cu Rusia și a sugerat că și Ucraina ar putea fi vizată de eventuale sancțiuni.

„Zelenski nu e chiar nevinovat. Pentru un tango e nevoie de doi”, a spus Trump, reluând o formulă familiară opiniei publice americane, dar care ridică semne de întrebare în ceea ce privește poziționarea sa față de Ucraina, în plin conflict armat.

Președintele a mai declarat că scopul său rămâne încetarea războiului, dar că nu exclude o intervenție prin „sancțiuni, tarife comerciale sau pur și simplu prin prezența mea”, o formulare ambiguă ce lasă loc interpretărilor.

De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie 2025, administrația Trump nu a impus noi sancțiuni împotriva Rusiei, în pofida numeroaselor amenințări formulate public. În unele cazuri, au existat chiar semnale de relaxare a restricțiilor economice, în timp ce atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene au continuat să se intensifice.

Președintele finlandez dezvăluie tacticile de negociere tipice Rusiei
Președintele finlandez dezvăluie tacticile de negociere tipice Rusiei
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a expus una dintre strategiile preferate ale Rusiei în materie de negociere: cerințe inițiale excesive, menite nu să fie acceptate, ci să creeze...
Culisele summit-ului din Alaska. Trump și Putin pregătesc o „pace energetică” în care Ucraina e moneda de schimb?
Culisele summit-ului din Alaska. Trump și Putin pregătesc o „pace energetică” în care Ucraina e moneda de schimb?
Mai multe discuții confidențiale între oficiali americani și ruși, purtate la începutul lunii august, au vizat includerea unor acorduri energetice ca parte a unui pachet de „stimulente”...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #Donald Trump, #amenintari, #sanctiuni econoice , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
10 milioane de euro pentru Louis Munteanu!
Digi24.ro
VIDEO Sentinele CCTV. O drona ruseasca, de recunoastere, a aterizat in Ucraina, pentru reincarcare. "Este o schimbare a tacticii"
Adevarul.ro
Catalin Drula: Nicusor Dan isi doreste alegeri la Capitala in noiembrie. Grindeanu nu poate rupe coalitia. Ce spune despre Ciucu si Baluta

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump răspunde atacurilor Kremlinului la adresa lui Zelenski: „Toate sunt jocuri de imagine”. Amenințări vagi privind un „război economic” cu Moscova
  2. Ofensiva de vară a Rusiei în Ucraina a eșuat. Un efort costisitor, cu rezultate modeste
  3. Companiile internaționale care continuă să opereze în Rusia finanțează indirect un milion de soldați ruși
  4. Grupul secret „Tech Bilderberg” al lui Peter Thiel are în vedere extinderea la nivel global
  5. Olanda și săptămâna de lucru de patru zile: un experiment tăcut cu implicații majore
  6. Coaliția s-ar putea "șubrezi rău de tot" după campania pentru funcția de primar al Capitalei, avertizează Sorin Grindeanu, liderul PSD
  7. Macron, Merz și Tusk au vorbit românește în Moldova. Președintele Franței: "Datorită vouă, în această seară, inima Europei bate mai puternic ca niciodată, la Chișinău!" VIDEO
  8. Franța, în fața unui dezechilibru bugetar sever. Datoria publică depășește 3000 de miliarde de euro și ar putea ajunge la mâna FMI
  9. Ciprian Ciucu spune că pensia medie a unui magistrat este de 5.000 de euro, mai mult decât un salariu de ministru: "Atârnă foarte mult de buget aceste venituri uriașe"
  10. Cum au ajuns serviciile de informații ale Ucrainei un model pentru partenerii occidentali