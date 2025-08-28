Trump răspunde atacurilor Kremlinului la adresa lui Zelenski: „Toate sunt jocuri de imagine”. Amenințări vagi privind un „război economic” cu Moscova

Președintele american Donald Trump a respins declarațiile recente ale oficialilor ruși care contestă legitimitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, calificându-le drept „teatru politic”. Comentariile au fost făcute pe 26 august, în cadrul unei reuniuni a Cabinetului de la Casa Albă.

„Nu contează ce spun ei. Toți fac jocuri de imagine. E doar fum în ochi, nimic altceva”, a spus Trump, într-un limbaj colocvial, caracteristic stilului său. Reacția sa vine la scurt timp după ce ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, afirmase într-un interviu pentru NBC News că, din punctul de vedere al Kremlinului, Zelenski nu mai este un lider legitim și, prin urmare, Vladimir Putin nu ar putea semna un acord de pace cu el.

Lavrov a adăugat că președintele rus nu este dispus să se întâlnească cu Zelenski și că nu există planuri pentru un asemenea dialog — în ciuda insistențelor Casei Albe, care încearcă să faciliteze o întâlnire directă între cei doi lideri ca parte a unui posibil proces de pace.

În ultima lună, Trump a organizat întâlniri separate cu Putin (15 august, în Alaska) și cu Zelenski și lideri europeni (18 august, la Washington). Cu toate acestea, până în prezent, nu au existat progrese concrete în direcția unei soluționări a conflictului din Ucraina. Între timp, Rusia continuă atacurile aeriene asupra orașelor ucrainene, iar negocierile sunt în impas.

Ads

Amenințări cu sancțiuni economice

Deși a respins retorica Kremlinului, Trump nu a condamnat în mod explicit atacurile Rusiei și nici nu a exprimat un sprijin ferm pentru Zelenski. Întrebat dacă există un termen limită pentru ca Moscova să accepte o înțelegere, liderul american a evitat să răspundă direct. A menționat, totuși, posibilitatea unor sancțiuni.

„Am în vedere ceva foarte serios, dacă va fi nevoie. Ar putea fi un război economic care să doară”, a declarat Trump, fără a oferi detalii clare despre măsurile avute în vedere. În același timp, el a subliniat că nu își dorește o escaladare a conflictului cu Rusia și a sugerat că și Ucraina ar putea fi vizată de eventuale sancțiuni.

„Zelenski nu e chiar nevinovat. Pentru un tango e nevoie de doi”, a spus Trump, reluând o formulă familiară opiniei publice americane, dar care ridică semne de întrebare în ceea ce privește poziționarea sa față de Ucraina, în plin conflict armat.

Ads

Președintele a mai declarat că scopul său rămâne încetarea războiului, dar că nu exclude o intervenție prin „sancțiuni, tarife comerciale sau pur și simplu prin prezența mea”, o formulare ambiguă ce lasă loc interpretărilor.

De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie 2025, administrația Trump nu a impus noi sancțiuni împotriva Rusiei, în pofida numeroaselor amenințări formulate public. În unele cazuri, au existat chiar semnale de relaxare a restricțiilor economice, în timp ce atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene au continuat să se intensifice.

Ads