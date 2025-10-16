Trump intenționează să înființeze un „fond al victoriei” pentru Ucraina cu bani chinezești

Președintele american Donald Trump se pregătește să creeze un „Fond pentru Victoria Ucrainei”, care urmează să fie finanțat din noile tarife vamale impuse Chinei. El l-a însărcinat pe secretarul Trezoreriei, Scott Bessant, să prezinte acest plan partenerilor europeni înaintea vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, relatează The Telegraph.

Inițiativa prevede un tarif de 500% pentru importurile din China, iar veniturile vor fi direcționate către înarmarea Ucrainei pentru a folosi presiune economică maximă pentru a-l forța pe dictatorul Vladimir Putin să stea la masa negocierilor cu Trump și Zelenski.

„Trump mi-a cerut mie și ambasadorului să informăm aliații noștri europeni că susținem ideea introducerii – numiți-o cum doriți – „tarifului pentru petrolul rusesc” sau „tarifului victoriei Ucrainei” pentru China”, a declarat Bessent. „Dar aliații noștri ucraineni și europeni trebuie să fie pregătiți să se alăture. Vom răspunde dacă partenerii noștri europeni vor fi alături de noi”.

Trump, care anterior declarase că Zelenski nu are „cărți” pentru o victorie militară, își pierde acum răbdarea față de Putin. Propunerea sa de a schimba cursul războiului indică o schimbare semnificativă de poziție. Ministrul Războiului, Pete Hegseth, a declarat și el sprijinul președintelui american. La întâlnirea cu colegii din NATO, el a remarcat că Washingtonul este gata să ajute Kievul „așa cum numai SUA poate face”, dacă Rusia va continua să ignore negocierile de pace. Recent, ministrul a îndemnat aliații să crească achizițiile de arme americane pentru statul nostru în cadrul programului PURL.

Ce vor spune europenii?

Potrivit The Telegraph, propunerea de a impune sancțiuni împotriva Chinei pentru achiziționarea de petrol rusesc s-a lovit anterior de rezistența guvernelor europene. Deși țările NATO consideră Beijingul un factor cheie care contribuie la războiul Rusiei, mulți membri ai Alianței, în special Marea Britanie, refuză să-l considere un inamic.

Potrivit mass-media, SUA ar putea transfera Ucrainei între 20 și 50 de rachete Tomahawk. Însă directoarea Centrului pentru Noua Securitate Americană, Stacy Pettigrew, consideră că acest lucru nu va schimba în mod semnificativ dinamica războiului: deși aceste rachete pot completa dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune și rachetele de croazieră în „salve mari și complexe”, capacitățile lor sunt foarte limitate și insuficiente pentru lovituri profunde de lungă durată. Între timp, Trump a declarat, miercuri, 15 octombrie, că Ucraina dorește să treacă la ofensivă și că SUA vor trebui să ia o decizie în acest sens. Nu este exclus să fie vorba tocmai despre furnizarea de rachete Tomahawk.

Rămâne de văzut în ce măsură acest „tarif al victoriei” se va transforma dintr-un instrument de presiune retorică într-o politică economică concretă, acceptată de Congres și susținută de Europa.

