Trump îi cere Ucrainei să organizeze alegeri și o acuză că nu a pus capăt războiului din primele zile

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că s-ar putea întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin până la sfârşitul acestei luni şi a respins cu un comentariu acid îngrijorarea Ucrainei stârnită de faptul că a fost lăsată în afara discuţiilor americano-ruse din Arabia Saudită privind încheierea războiului, relatează Reuters.

„Probabil”, a spus Trump în încheierea unei conferinţe de presă susţinute, marţi, la clubul său Mar-a-Lago din Palm Beach, când a fost întrebat dacă se mai aşteaptă să se întâlnească cu Putin înainte de sfârşitul lunii.

Informând reporterii cu privire la discuţiile americano-ruse de la Riad, secretarul de stat Marco Rubio declarase ceva mai devreme că cele două părţi nu au stabilit o dată pentru un summit Trump-Putin pentru a discuta despre Ucraina.

Trump a făcut la Mar-a-Lago primele declaraţii după ce delegaţia americană a stabilit la Riad un dialog de lucru cu Rusia cu privire la Ucraina. El s-a declarat mai „încrezător” în posibilitatea unui acord cu Moscova în urma discuţiilor de la Riad şi s-a declarat „total în favoarea” prezenţei trupelor europene de menţinere a păcii în Ucraina.

„Cred că am puterea de a pune capăt acestui război”, a adăugat Donald Trump.

Pe de altă parte, preşedintele american s-a arătat „dezamăgit” şi a respins comentariile Kievului în legătură cu absenţa Ucrainei de la discuţiile ruso-americane din Arabia Saudită, spunând că Kievul ar fi putut încheia o înţelegere cu Rusia în urmă cu trei ani pentru a evita invazia Moscovei. „Astăzi am auzit: 'Oh, nu am fost invitaţi'. Ei bine, aţi fost acolo timp de trei ani, ar fi trebuit să-i puneţi capăt, nu ar fi trebuit să începeţi niciodată. Aţi fi putut face o înţelegere”, a reproşat Trump Kievului.

Şeful Casei Albe a mai spus că Ucraina ar trebui să organizeze alegeri. „Nu este un lucru care ţine de Rusia, este ceva care vine de la mine şi care vine şi din multe alte ţări”, a susţinut el.

Mai multe surse diplomatice străine, citate de Fox News, au afirmat că forţarea Ucrainei să organizeze noi alegeri ar putea fi o parte esenţială a unui acord de pace, pentru că atât SUA, cât şi Rusia consideră că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski are şanse reduse de a mai câştiga un nou mandat, iar Moscova speră că va putea face să fie ales un preşedinte marionetă.

Trump a mai spus marţi că nu se va opune europenilor dacă vor să trimită trupe de menţinere a păcii în Ucraina. Liderii europeni au discutat despre trimiterea trupelor de menţinere a păcii pentru a oferi garanţii de securitate în cazul unui acord de pace. „Să avem trupe acolo ar fi în regulă, nu m-aş opune deloc”, a spus Trump.

În schimb, Rusia a transmis marţi, prin vocea ministrului de externe Serghei Lavrov, că se opune desfăşurării de trupe NATO în Ucraina, chiar şi sub pavilionul UE.

Sean Savett, care a fost purtător de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate al Casei Albe în timpul fostului preşedinte Joe Biden, a reamintit într-o postare pe social media că Rusia a început războiul. „Se pare că Trump a crezut propaganda lui Putin”, a spus el. „O reamintire de care nimeni nu ar trebui să aibă nevoie: Putin a început războiul prin invadarea neprovocată a Ucrainei, iar forţele sale au comis crime de război împotriva poporului ucrainean. Rusia este partea responsabilă pentru continuarea acestui război”, a punctat Savett.

Trump l-a criticat pe Biden pentru modul în care a gestionat situaţia din Ucraina, în condiţiile în care predecesorul său a acţionat - cu prudenţă pentru a nu escalada - pentru a se asigura că Ucraina are armele necesare pentru a încerca să lupte împotriva invadatorilor ruşi.

