Trump anunță o posibilă convorbire cu Putin. Tensiuni în dialogul cu liderii europeni privind Ucraina

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că intenționează să poarte o convorbire cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, „în perioada imediat următoare”. Anunțul a fost făcut în contextul unei cine restrânse organizate la Casa Albă, la care au participat șefi ai marilor companii din domeniul tehnologiei.

Întrebat dacă, după discuția cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmează o convorbire cu liderul de la Moscova, Trump a confirmat: „Da, voi vorbi cu el”.

Liderul de la Casa Albă s-a autocaracterizat drept „omul care oprește războaie”, susținând că a contribuit la încheierea mai multor conflicte internaționale de durată. „Am rezolvat șapte conflicte armate. Cel care părea cel mai simplu s-a dovedit, de fapt, cel mai complicat – cel dintre Rusia și Ucraina”, a declarat Trump, precizând că a avut „relații foarte bune” cu Vladimir Putin și că, în opinia sa, conflictul actual ar fi putut fi evitat.

Potrivit președintelui american, pierderile umane din teatrul de luptă din Ucraina sunt „fără precedent în Europa după al Doilea Război Mondial”. El a vorbit despre un număr de peste 7.000 de morți într-o singură săptămână, majoritatea fiind soldați.

Trump a reiterat ideea că este dispus să intervină diplomatic în conflictul ruso-ucrainean și a susținut că o soluție este posibilă. „Aceasta este o situație complicată, dar vom găsi o rezolvare”, a adăugat el.

Discuții tensionate cu liderii europeni

Pe 4 septembrie, la Paris, a avut loc o reuniune a liderilor statelor din așa-numita „Coaliție de voință”, în cadrul căreia au fost convenite noi garanții de securitate pentru Ucraina. În urma întâlnirii, liderii europeni și președintele Zelenski au avut o convorbire telefonică cu Donald Trump, în care au discutat despre posibilitatea de a presa Rusia pentru a pune capăt războiului.

Surse citate de publicația germană Bild au descris conversația ca fiind tensionată. Trump ar fi acuzat liderii europeni că, prin achiziționarea de petrol rusesc, contribuie indirect la finanțarea efortului de război al Moscovei. Oficialii europeni au replicat că doar Ungaria și Slovacia mai importă în prezent țiței din Rusia. Cu toate acestea, reprezentantul special al lui Trump, Steve Witkoff, a afirmat că Europa continuă să cumpere petrol rusesc indirect, prin intermediul Indiei.

Kremlinul reacționează prudent

Întrebat despre o posibilă convorbire Trump–Putin, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „nu există, deocamdată, niciun plan concret” în acest sens. Totuși, oficialul rus a recunoscut că dialogurile dintre cei doi lideri „nu sunt simple”, dar că sunt „apreciate” de președintele Putin.

„Este o relație dificilă, dar fiecare își apără interesele. Președintele Putin respectă acest lucru”, a spus Peskov.

Planuri pentru un posibil summit

Potrivit unor surse din cadrul întâlnirii de la Paris, citate de The Wall Street Journal, Steve Witkoff a declarat că Donald Trump este în continuare pregătit să participe la o întâlnire trilaterală cu Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Liderul de la Casa Albă ar susține, astfel, explorarea tuturor opțiunilor diplomatice pentru obținerea păcii în Ucraina.

Se pare că ideea unei întâlniri între cei trei lideri este în pregătire încă din luna august, când Trump ar fi discutat telefonic cu Putin, imediat după o reuniune cu Zelenski și lideri europeni la Washington. Potrivit lui Trump, Kremlinul s-ar fi declarat deschis unui astfel de format.

Pe de altă parte, analiști citați de CNN notează că Vladimir Putin nu este pregătit să se întâlnească cu Zelenski, din motive de legitimitate politică. Un astfel de gest ar echivala, în viziunea Moscovei, cu recunoașterea autorității liderului ucrainean, ceea ce regimul de la Kremlin a evitat constant până în prezent.

