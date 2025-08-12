Donald Trump s-a consultat cu Viktor Orbán despre războiul din Ucraina. Ce i-a spus premierul maghiar

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că a purtat discuții cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, în legătură cu războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Trump l-a caracterizat pe liderul ungar drept „o persoană foarte inteligentă, iubită de unii, contestată de alții”.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul unui briefing susținut la Casa Albă.

Trump a relatat că l-a întrebat pe Orbán dacă Ucraina poate învinge Rusia. Potrivit fostului președinte american, liderul de la Budapesta a privit întrebarea ca fiind naivă și a răspuns: „Rusia este o țară uriașă, a câștigat războaie și și-a construit identitatea prin conflict. Războiul face parte din ceea ce sunt”. Orbán ar mai fi adăugat: „China vă va învinge prin comerț, Rusia – prin război”. Trump a calificat răspunsul drept „foarte interesant”.

Potrivit liderului de la Casa Albă, rușii l-au învins pe Napoleon și, la fel ca Statele Unite, l-au învins pe Hitler. „Știți, fac asta de mult timp”, a remarcat președintele SUA, în cadrul unui briefing susținut la Casa Albă.

În cadrul aceleași conferințe de presă, Trump a comis de două ori o gafă, spunând că „merge în Rusia”, în timp ce se referea la o viitoare întâlnire planificată cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.

Fostul lider american a precizat că se așteaptă ca întrevederea să fie „una bună”, dar nu a exclus posibilitatea unui rezultat negativ. Totodată, Trump și-a exprimat dezaprobarea față de poziția președintelui ucrainean Volodîmîr Zelenski, care susține că orice acord de pace care ar implica schimburi teritoriale ar necesita modificări constituționale în Ucraina.

Într-o postare pe Facebook, ministrul ungar de Externe Péter Szijjártó a anunțat că a discutat luni cu prim-vicepremierul rus Denis Manturov, în contextul apropiatului summit dintre președintele american și cel rus.

Szijjártó a subliniat că Ungaria susține în continuare ideea că războiul din Ucraina nu poate fi soluționat pe câmpul de luptă, ci doar prin negocieri. „Cea mai probabilă cale către pace este un acord între Statele Unite și Rusia”, a precizat oficialul ungar, adăugând că Budapesta „salută și așteaptă cu mare interes” întâlnirea programată pentru 15 august, în Alaska.

Diplomatul maghiar a criticat politicienii europeni „belicoși”, despre care spune că ar încerca să submineze șansele summitului ruso-american. „Interesul Ungariei este ca summitul să fie un succes; vom acorda tot sprijinul necesar și vom depune toate eforturile pentru a contracara eventualele intervenții din partea Bruxelles-ului”, a adăugat Szijjártó.

Potrivit agenției TASS, Ungaria ar fi dat asigurări Moscovei că va face tot ce îi stă în putință pentru a preveni orice tentativă din partea Uniunii Europene de a sabota întrevederea Trump–Putin. TASS notează că informațiile provin din comunicarea publică a ministrului ungar și nu menționează o reacție oficială din partea Kremlinului.

