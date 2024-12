Președintele ales al SUA, Donald Trump, a susținut că elaborează un „proiect” de pace pentru Ucraina și a precizat că Vladimir Putin a pierdut 700.000 de soldați în războiul pe care l-a declanșat.

„Război fără sens” Trump a spus pentru ziarul american The New York Post că președintele ucrainean Volodimir Zelenski este gata pentru „pace” și un armistițiu, scrie The New Voice of Ukraine.

„Zelenski este hotărât să obțină o încetare a focului. El vrea să facă pace”, a spus Donald Trump.

Președintele ales al SUA este de părere că poziția Kievului reprezintă „un important pas înainte”.

Totuși, el a precizat că nu a discutat cu liderul de la Kiev despre amănunte.

„El (n.red – Zelenski) crede că este timpul (n.red – pentru negocieri de pace), iar Putin ar trebui să se gândească că este timpul, fiindcă a pierdut. Când pierzi 700.000 de oameni, înseamnă că este timpul. Nu se va termina până când nu va fi pace”, a mai adăugat Donald Trump.

Totodată, el a spus și că „elaborează un plan pentru a pune capăt acestui război fără sens”.

Zelenski s-a întâlnit cu Donald Trump și Emmanuel Macron Președintele Ucrainei a fost prezent sâmbătă, 7 decembrie, la ceremonia de deschidere a Catedralei Notre Dame, la Paris. În plus, s-a întâlnit cu Donald Trump și cu omologul francez Emmanuel Macron.

Conform purtătorului său de cuvânt, Serhii Nikiforov, întrevederea a durat circa 36 de minute.

La doar o zi după această întâlnire, Donald Trump a precizat pe platforma sa Truth Social că ar trebui să existe o „încetare imediată a focului” în Ucraina și a solicitat Kievului și Moscovei să se pună la masa negocierilor.

Zelenski a răspuns la apelul lui Trump pentru o „încetare imediată a focului”, insistând asupra necesității de a garanta necesitatea de a garanta respectarea păcii.

