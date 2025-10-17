După discuția cu Putin, Trump nu mai vrea să dea Ucrainei Tomahawk. „Și noi avem nevoie de ele”

Președinte american Donald Trump pare că și-a temperat entuziasmul de a ajuta Ucraina cu armament de ultimă generație, după o convorbire telefonică „foarte bună” cu liderul de la Kremlin. Rachetele de croazieră Tomahawk, pe care Trump le oferea nu cu mult timp în urmă și Argentinei, nu mai sunt acum atât de disponibile.

„Și noi avem nevoie de Tomahawk. Avem multe, dar tot ne trebuie. Nu putem epuiza America. Sunt rachete importante, puternice, foarte precise… dar și nouă ne trebuie”, a declarat Trump în fața jurnaliștilor americani, după ce a vorbit la telefon cu Vladimir Putin.

Trump a lăsat de înțeles că ideea de a trimite rachete Tomahawk Ucrainei ar fi fost prost primită la Moscova.

„Am avut o conversație foarte bună cu președintele Putin. Cred că a fost o discuție bună. Poate vom vorbi mai multe despre asta mai târziu”, a spus liderul de la Casa Albă, refuzând să dea detalii clare despre conținutul discuției.

Cu stilul său caracteristic, Trump a glumit apoi că l-ar fi întrebat pe Putin dacă e de acord ca SUA să trimită Tomahawk „rivalului său”. Răspunsul, evident, nu a fost pozitiv.

Ads

„Desigur că nu i-a plăcut ideea. Ce, vă așteptați să-mi mulțumească și să spună: «Sigur, trimiteți-le, nicio problemă»?”, a completat Trump.

Remarca vine la doar câteva zile după ce, într-o întâlnire oficială cu președintele Argentinei, Javier Milei, Trump a făcut o ofertă similară și pentru Buenos Aires.

„Toată lumea vrea Tomahawk. Avem multe. Apropo, aveți nevoie de Tomahawk în Argentina?”, a întrebat el, pe un ton lejer, în timpul întâlnirii de la Washington.

Ads