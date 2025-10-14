Trump ar lega acordul Tomahawk de rachetele germane Taurus. ”Rusia nu vrea să vadă asta”

Președintele american Donald Trump se apropie de o decizie istorică privind furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei – o reacție la atacurile recente ale Rusiei asupra infrastructurii energetice.

Potrivit „Kyiv Post“, decizia urmărește nu doar consolidarea apărării Kievului, ci și forțarea aliaților europeni, în special Germania, să trimită rachetele Taurus. „Această mișcare va împinge Berlinul să urmeze exemplul”, spun surse diplomatice.

Cancelarul german Friedrich Merz a confirmat deja discuții cu Trump „pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina”. Punctul culminant al acestei presiuni va fi vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, programată vineri, pentru a obține garanții privind apărarea aeriană și armele cu rază lungă de acțiune.

Trump a declarat recent: „Dacă Rusia nu se implică în negocieri, le voi da Tomahawk-uri. Este o armă incredibil de puternică, și Rusia nu vrea să vadă asta.”

Amenințarea are dublu scop – să forțeze Moscova la concesii și să împingă partenerii occidentali spre un angajament militar mai clar.

O cooperare strategică extinsă

Surse apropiate Casei Albe afirmă că vizita lui Zelenski va include discuții despre implicarea Ucrainei în noua strategie de apărare antirachetă americană, parte a programului Golden Dome for America, inițiat de Trump.

Proiectul urmărește modernizarea apărării SUA împotriva amenințărilor aeriene și hipersonice din partea Rusiei, Chinei și Coreei de Nord.

Integrarea Ucrainei în acest cadru ar transforma ajutorul militar într-un parteneriat strategic de durată, legând apărarea Kievului de securitatea continentală americană.

Rusia ar avea dificultăți majore în a intercepta rachetele americane Tomahawk, afirmă Anatoli Hrapchinski, expert în aviație. Potrivit lui, Moscova și-a concentrat apărarea pe dronele ucrainene, neglijând sistemele antirachetă, multe dintre ele fiind mutate în Crimeea și distruse ulterior de forțele ucrainene.

„Sistemul rusesc de apărare e ca o brânză elvețiană — are găuri prin care putem lovi ținte-cheie”, a declarat Hrapchinski. El subliniază că Tomahawk-urile sunt greu de detectat, zboară la joasă altitudine și pot fi reprogramate în zbor pentru a ataca până la 15 obiective diferite, ceea ce face interceptarea aproape imposibilă.

Interceptarea, o slăbiciune rusă confirmată

Andrii Kovalenko, șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, amintește că Rusia a eșuat să oprească aceste rachete și în Siria, în 2017–2018.

Pentru a le contracara, ar fi nevoie de o rețea complexă de radare cu acoperire joasă, transmisie rapidă a datelor și sincronizare perfectă între bateriile antiaeriene – o infrastructură pe care Rusia nu o are complet funcțională.

„Lansările în salve suprasolicită sistemele Pantsir și S-400, crescând șansele ca rachetele să penetreze apărarea”, explică Kovalenko.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune între 900 și 2.500 km, zboară cu aproape 900 km/h și pot transporta 500 kg de explozibil. De obicei, sunt lansate de pe nave sau submarine, dar pot fi adaptate și pentru platforme terestre de tip Typhon – echipamente pe care Ucraina nu le deține încă.

Analiștii Defense Express cred însă că și variantele fără șasiu ar putea fi utile, fiind adaptabile la alte vehicule existente.

Impactul militar și politic

Politologul Igor Cialenko susține că Tomahawk-urile nu vor schimba singure cursul războiului, dar simbolizează continuitatea sprijinului occidental pentru Kiev. „Presiunea combinată – militară, energetică și diplomatică – poate crea condiții pentru negocieri de pace”, spune el.

Oleg Posternak adaugă că semnificația rachetelor este în primul rând psihologică: extind raza loviturilor posibile până în inima Rusiei, inclusiv la Moscova, ceea ce ar zdruncina imaginea de invulnerabilitate a regimului Putin. Totodată, o astfel de livrare ar implica și costuri politice pentru Occident, crescând riscul de escaladare.

Cialenko sugerează chiar că Tomahawk-urile „ar putea fi deja în Ucraina, așteptând momentul potrivit”.

Zelenski: „Vom cumpăra Tomahawk-uri cu bani rusești”

Președintele ucrainean a dezvăluit că finanțarea rachetelor ar putea proveni din trei surse: programul PURL al NATO, un „mega acord” bilateral cu SUA și activele rusești înghețate. „Prin PURL, NATO cumpără arme americane și ni le transferă. A doua variantă este Mega Deal-ul cu SUA, aflat în negociere. A treia, folosirea fondurilor provenite din activele rusești confiscate”, a explicat Zelenski pentru Ukrinform.

Dacă planul se concretizează, ar fi pentru prima dată când bani proveniți din resurse rusești ar finanța arme americane folosite împotriva armatei ruse – o ironie strategică care, spun analiștii, ar amplifica presiunea psihologică asupra Kremlinului.

Astfel, Tomahawk-urile nu reprezintă doar o nouă armă în arsenalul Ucrainei, ci un instrument de presiune multiplă: militară, diplomatică și simbolică. Ele trimit un mesaj direct Moscovei – că sprijinul Occidentului nu se diminuează – și testează, în același timp, unitatea aliaților occidentali și capacitatea Rusiei de a-și apăra propriul teritoriu.

