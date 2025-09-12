Donald Trump a clădit în jurul propriei imagini ideea că doar el ar fi capabil să aducă pacea în conflictele lumii – din Ucraina până în Orientul Mijlociu. Dar, atunci când aliați și adversari deopotrivă îl ignoră sau îi testează limitele, reacția președintelui american nu seamănă cu cea a unui lider care vrea să schimbe cursul istoriei, ci mai degrabă cu gestul unui spectator: ridică din umeri și scrie câteva rânduri în rețelele sociale, scrie The New York Times.

„Ce e cu faptul că Rusia încalcă spațiul aerian al Poloniei cu drone?”, a scris Trump miercuri, după cel mai grav incident de la începutul războiului din Ucraina: primele aparate de luptă rusești doborâte pe teritoriul NATO în cei 76 de ani de existență ai Alianței. În loc de condamnare, Trump a adăugat sec: „Hai că începem!”.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, joi, că intruziunea unor presupuse drone rusești pe teritoriul polonez ar fi putut fi rezultatul unei erori din partea Rusiei, dar și-a exprimat nemulțumirea față de situație.

„Ar fi putut fi o greșeală. Dar, indiferent de asta, nu sunt mulțumit de nimic legat de întreaga situație. Dar sper că se va termina”, a declarat Trump.

Ads

A fost o reacție ce părea desprinsă din alt registru decât cel al politicii externe americane, obișnuită să repete mantra: „Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”.

Israelul, surpriza și tăcerea Casei Albe

Mesajele au venit la câteva ore după ce Israelul lovise prin surprindere o țintă din Qatar, stat care găzduiește comandamentul regional al armatei americane. Washingtonul nu fusese anunțat, iar Trump a aflat despre raid abia după ce radarele americane detectaseră avioanele israeliene. În loc de sancțiuni sau avertismente, președintele a rostit un „sunt foarte nemulțumit” și apoi a trecut mai departe. Premierul Netanyahu a lăudat public faptul că și-a ținut partenerul strategic în întuneric, considerând că așa se evită tensiuni inutile.

Între Nobelul pentru pace și neputința asumată

Contradicția e izbitoare. Trump spune că ar merita Premiul Nobel pentru pace pentru numeroasele dosare în care a intervenit – când șase, când șapte, după cum îi convine discursului. Dar în săptămâni ca aceasta, când aliații acționează pe cont propriu și Rusia ridiculizează apelurile la dialog, Trump transmite imaginea unui lider resemnat: „nu e nimic ce pot face”.

Ads

Provocarea rusească și semnalul pentru NATO

Mai grav decât episodul cu Israelul a fost însă reacția sa la provocarea Moscovei. Zeci de drone rusești au pătruns adânc în Polonia, într-un gest care, în lipsa unor victime, a fost totuși perceput ca o testare deliberată a apărării NATO. Timp de ore întregi, dinspre Washington nu a venit niciun cuvânt – doar mesajul curios al lui Trump.

În schimb, liderii europeni au fost cei care au ridicat tonul. Vicepremierul polonez Radek Sikorski a afirmat răspicat că dronele „nu s-au rătăcit, ci au fost trimise intenționat”. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, i-a transmis lui Vladimir Putin: „Opriți războiul. Opriți escaladarea. Nu ne testați. Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO.”

Pentru istorici, imaginea este familiară. Michael Beschloss, autor de cărți despre Războiul Rece, compară gesturile Rusiei cu manevrele sovietice de la punctele de control ale Berlinului. „E aceeași tactică a pașilor mici, doar că acum e aplicată cu drone”, spune el.

Ads

America, în retragere?

Între timp, Washingtonul pare să se retragă din rolul său tradițional de garant al securității europene. Săptămâna trecută, administrația Trump a anunțat închiderea programului de pregătire militară pentru statele de la frontiera estică a NATO – unul dintre cele mai vizibile simboluri ale angajamentului SUA. Explicația: costurile prea mari.

Un diplomat european, ce a dorit să rămână anonim, rezuma dilema: „Putin nu ascultă de Bruxelles, nici de Varșovia. Singura voce care contează pentru el e cea de la Washington. Dar ce se întâmplă dacă Washingtonul tace?”.

Ads