Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi, 21 august, că oferă un termen de două săptămâni pentru a evalua dacă există o cale reală către o soluție negociată între Rusia și Ucraina, semnalând totodată că, în lipsa unui progres clar, Washingtonul ar putea adopta „o altă abordare”.

Declarația a fost făcută într-un interviu telefonic acordat postului conservator Newsmax: „Aș spune că în două săptămâni vom ști încotro ne îndreptăm. După aceea, poate va trebui să schimbăm strategia”, a spus liderul american, fără a detalia natura alternativelor.

Afirmațiile vin în contextul în care Trump încearcă să-și transforme promisiunea electorală – aceea de a „încheia războiul într-o zi” – într-o realitate palpabilă, la peste trei ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Deocamdată, însă, fără rezultate concrete.

Diplomația pe muchie de cuțit: întâlniri fără acorduri

Săptămâna trecută, Trump s-a întâlnit cu Vladimir Putin la un summit organizat în Alaska, o întâlnire mult așteptată care, în cele din urmă, nu a produs niciun acord privind un armistițiu. În schimb, președintele american a renunțat, cel puțin temporar, la presiunile pentru un acord de încetare a focului.

Ulterior, la începutul săptămânii, Trump a găzduit la Casa Albă o serie de consultări cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și lideri europeni-cheie, în încercarea de a construi o bază comună pentru o eventuală întâlnire directă între liderii de la Kiev și Moscova.

Dar speranțele au fost repede temperate. Zelenski a acuzat joi Moscova că „evită cu orice preț” perspectiva unei întâlniri directe și că nu dă semnale reale că ar dori să pună capăt războiului. La rândul ei, Rusia a transmis că cerințele de securitate formulate de Ucraina sunt „incompatibile” cu interesele și condițiile impuse de Kremlin.

Garanțiile de securitate: o ecuație imposibilă?

În centrul blocajului diplomatic se află ideea de „garanții de securitate” – un concept definit fundamental diferit de fiecare dintre părți. În timp ce Ucraina și aliații săi vestici caută un cadru de protecție robust împotriva unei viitoare agresiuni, Rusia vede în aceste planuri o amenințare directă și o formă mascată de intervenție militară occidentală.

Secretarul de stat Marco Rubio a fost însărcinat cu elaborarea unui cadru acceptabil pentru toate părțile. O misiune considerată de analiști ca fiind extrem de dificilă. Potrivit lui Michael Cecire, expert în securitate de la RAND Corporation, o garanție eficientă ar trebui să semene, în practică, cu articolul 5 din Tratatul NATO – adică o promisiune clară de apărare colectivă.

Deși apartenența Ucrainei la NATO rămâne exclusă, administrația americană explorează un „substitut funcțional” al articolului 5, care ar putea include angajamente clare, în special în domeniul apărării aeriene și al sprijinului logistic. Surse oficiale americane au confirmat că se lucrează la o serie de propuneri noi, discutate între SUA, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Finlanda și Ucraina.

Totuși, Kremlinul continuă să respingă orice format care presupune prezență militară străină pe teritoriul ucrainean, acuzând Occidentul de „aventurism geopolitic” și pe Zelenski de lipsă de legitimitate.

Aviația – punctul sensibil al Moscovei

Un element central al acestor propuneri este utilizarea puterii aeriene occidentale ca factor de descurajare. „Dacă avioanele americane și europene ar fi implicate, Rusia nu ar mai avea viabilitate operațională în Ucraina”, explică Cecire, adăugând că teama de superioritatea aeriană a NATO este una profund înrădăcinată în gândirea militară rusă.

Chiar dacă Moscova se laudă cu forțe aeriene numeroase, capacitatea sa de a domina spațiul aerian ucrainean a fost, în mod repetat, pusă sub semnul întrebării. „Un angajament aerian al SUA, chiar și fără trupe terestre, ar schimba radical calculele Kremlinului”, susține cercetătorul.

Dezacorduri în interiorul administrației Trump

În timp ce diplomații americani lucrează la arhitectura unor posibile garanții, fisuri în cadrul administrației devin tot mai vizibile. Elbridge Colby, oficial de rang înalt din Pentagon, a sugerat recent că implicarea SUA ar trebui să fie „minimală” – o declarație care a stârnit îngrijorare la nivel european.

Un alt oficial american, citat sub protecția anonimatului, a transmis tranșant pentru Kyiv Post: „Aceasta este o decizie care aparține exclusiv președintelui. Nu Colby decide rolul Statelor Unite. Ar fi bine să-și țină părerile pentru el.”

Europa nu cedează „liniile roșii”

În paralel, poziția Europei devine tot mai clară. Președintele Finlandei, Alexander Stubb – liderul unei țări care are o graniță lungă cu Rusia și a aderat recent la NATO – a punctat fără echivoc că există domenii unde Moscova nu are drept de veto.

„Nu Rusia decide asupra apartenenței Ucrainei la UE sau NATO. Acestea sunt decizii suverane, luate de organizațiile respective. Rusia nu are niciun cuvânt de spus în privința ordinii de securitate europene”, a declarat el la Washington, subliniind că suveranitatea și autodeterminarea nu sunt negociabile.

O pace imposibilă fără o alegere strategică clară

La final, dilema rămâne: orice garanție suficient de puternică pentru a asigura pacea riscă să fie inacceptabilă pentru Rusia. În același timp, orice aranjament prea slab riscă să transforme un armistițiu într-o simplă pauză între două conflicte.

„O garanție de securitate eficientă pentru Ucraina va arăta, în practică, după modelul articolului 5 al NATO – dar cu avantajul unui angajament reciproc și al unui sistem de sprijin aliat mai flexibil”, susține Cecire.

Într-un moment în care războiul pare să se adâncească într-o etapă de uzură diplomatică, cursa pentru o formulă de securitate acceptabilă pentru toate părțile devine o ecuație nu doar geopolitică, ci și de legitimitate strategică.

