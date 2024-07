Dacă va câștiga un nou mandat la Casa Albă, Trump intenționează să ridice din sancțiunile impuse Rusiei

Candidatul la președinția SUA, Donald Trump, a declarat că intenționează să reducă din sancțiunile impuse Federației Ruse dacă va câștiga alegerile, informează Bloomberg.

Candidatul republican la președinția SUA a fost întrebat dacă s-a gândit vreodată la relaxarea sau ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei ca parte a acordului despre care a vorbit pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

„Da. Ceea ce facem cu sancțiunile este să-i îndepărtăm pe toți de noi. Acesta este motivul pentru care nu-mi plac sancțiunile. Le-am găsit foarte utile cu Iranul, dar cu Iranul nici nu am avut nevoie de sancțiuni atât de mult. Am spus asta Chinei, iar Rusia este într-o situație similară. I-am spus Chinei... Am informat oamenii, și nu cred că China este rea. Dar i-am făcut pe oameni să înțeleagă că China a furat din această țară timp de 30 de ani, sub fiecare președinte, iar eu sunt singurul care a primit sume uriașe de bani, sute de miliarde de dolari de la China”, a spus Trump.

Fostul președinte american Donald Trump a mai declarat că în timpul mandatului său „s-a înțeles bine” cu dictatorul rus Vladimir Putin. Republicanul susține că, dacă ar fi condus Casa Albă, liderul de la Kremlin nu ar fi lansat o agresiune pe scară largă împotriva Ucrainei.

„Putin și cu mine ne-am înțeles foarte bine în relația noastră. Nu am fost niciodată amenințați cu războiul. El nu s-ar fi dus niciodată în Ucraina. I-am spus: Niciodată, niciodată să nu te duci în Ucraina”, a declarat Trump.

Candidatul republican la președinție a mai declarat că lumea este „periculoasă” și că al treilea război mondial ar putea izbucni în curând. Potrivit acestuia, actualul președinte american Joe Biden este „incompetent” și a numit echipa sa, „fasciști”.

„Nu am avut război, am avut pace, nu am avut probleme. Nu am avut niciun război. Niciun război, cu excepția ISIS. I-am terminat într-o perioadă foarte scurtă de timp”, a spus Trump.

Fostul secretar de stat american John Kerry a declarat că Putin va obține „mai multă putere” dacă Trump va câștiga alegerile din noiembrie. Potrivit acestuia, Ucraina va fi nevoită să lupte singură cu Rusia dacă republicanul va reveni la Casa Albă.

