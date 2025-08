Trump se îndoiește de eficiența sancțiunilor împotriva Rusiei: „Poate vor avea efect, poate nu”

La doar o zi după ce a lansat un nou avertisment la adresa Rusiei, președintele american Donald Trump a admis public că nu este sigur de impactul real al sancțiunilor economice impuse Moscovei. Declarațiile au fost făcute în timpul unei discuții informale cu jurnaliștii, la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, și au fost preluate de The New York Times.

Trump a lăsat să se înțeleagă că Washingtonul ar putea impune noi tarife și alte măsuri restrictive în următoarele zece zile, însă și-a exprimat îndoiala că acestea ar modifica în mod real comportamentul liderului de la Kremlin. „Nu știu dacă va avea efect asupra Rusiei, pentru că el, în mod evident, vrea să continue războiul”, a spus Trump, referindu-se la Vladimir Putin. „Dar vom introduce tarife și alte lucruri care, de obicei, se folosesc. Poate vor avea efect, poate nu. Poate că da.”

Retorică versus acțiune

În ultimele luni, Trump a amenințat în repetate rânduri cu sancțiuni economice dure, în contextul intensificării atacurilor rusești în Ucraina. Până în prezent însă, aceste amenințări nu s-au materializat în decizii concrete. Nici cel mai recent avertisment – privind posibile sancțiuni financiare – nu pare să fi avut un efect vizibil asupra Moscovei.

Potrivit The New York Times, nu există semnale clare că ultimatumul formulat de Trump ar putea schimba calculele strategice ale Kremlinului. Dimpotrivă, reacția oficialilor ruși lasă impresia că administrația de la Moscova ignoră complet aceste mesaje venite de la Washington.

Tarife secundare, un risc de extindere globală

Una dintre amenințările lansate de președintele american vizează introducerea de tarife secundare pentru statele care continuă să cumpere petrol rusesc – printre ele, China, India și Turcia. Dacă ar fi aplicate, aceste măsuri ar putea escalada rapid actuala competiție economică globală și ar pune presiune suplimentară pe relațiile comerciale dintre SUA și unele dintre cele mai mari economii emergente.

Cu toate acestea, experții în politică externă subliniază că Trump mai are la dispoziție și alte instrumente, atât economice, cât și diplomatice, pentru a încerca să influențeze poziția Rusiei. În ciuda eforturilor Moscovei de a se proteja de efectele sancțiunilor occidentale, economia rusă rămâne fragilă și vulnerabilă în anumite sectoare – în special în cel energetic și bancar.

„Mai are multe cărți în mână”

Evelyn Farkas, fostă adjunctă a ministrului american al apărării pentru Rusia și Ucraina, consideră că Trump nu și-a epuizat opțiunile. Ea menționează, între altele, o inițiativă legislativă aflată în dezbaterea Senatului SUA, care prevede impunerea unor tarife de cel puțin 500% pentru importurile din Rusia sau din orice altă țară care achiziționează uraniu sau produse petroliere rusești.

„Președintele are în continuare multe cărți în mână, dacă dorește să pună presiune pe Kremlin. Rămâne de văzut dacă va alege să le folosească”, a spus Farkas.

Reacția Kremlinului: sfidare deschisă

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a reacționat rapid la declarațiile lui Trump, respingând ideea că războiul ar putea fi oprit sub presiunea unui ultimatum american. Într-o declarație publică, Peskov a sugerat că operațiunile militare vor continua indiferent de măsurile economice anunțate de Casa Albă, o poziție care confirmă, de fapt, lipsa de interes a Kremlinului față de avertismentele Washingtonului.

Declarațiile lui Trump vin într-un moment delicat pentru echilibrul geopolitic global. Statele Unite încearcă să-și reafirme poziția de lider în sprijinul Ucrainei, dar mesajele ambigue din partea președintelui american ridică întrebări privind predictibilitatea și coerența politicii externe a SUA.

Într-o Europă marcată de incertitudini și de fragilitatea consensului politic privind sprijinul pentru Kiev, lipsa unor măsuri ferme din partea Washingtonului ar putea afecta dinamica transatlantică. Iar pentru Moscova, fiecare zi în care presiunile rămân doar retorice echivalează cu un câștig strategic.

