Europa crede că negocierile de pace ale lui Trump vor eșua, dar îi susține în a demasca bluful lui Putin

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 20 August 2025, ora 18:26
Donald Trump și lideri europeni, discuții pe tema Ucrainei

Liderii europeni susțin inițiativa președintelui american Donald Trump de mediere a păcii în Ucraina, dar nu își fac iluzii cu privire la disponibilitatea reală a Kremlinului de a opri războiul. Potrivit unor surse diplomatice citate de Politico, strategia Bruxellesului este mai degrabă una de expunere: oferind sprijin negocierilor inițiate de Washington, europenii speră să demonstreze că liderul de la Moscova, Vladimir Putin, nu este interesat de o soluție negociată, ci doar de capitularea Kievului.

În centrul acestei abordări se află o dilemă pragmatică: cum să se mențină unitatea transatlantică și, în același timp, să se creeze cadrul necesar pentru o eventuală schimbare de poziție la Washington. Speranțele sunt rezervate, dar calculul politic este clar: dacă Trump constată personal că inițiativa sa diplomatică este respinsă de Putin, va fi mai ușor pentru SUA să revină la o linie mai dură față de Rusia.

Macron: „Putin nu caută pacea, ci capitularea Ucrainei”

Unul dintre cei mai vocali lideri în această privință este președintele Franței, Emmanuel Macron, care a afirmat, într-un interviu recent, că „nu crede că președintele Putin vrea pacea”. În opinia sa, ceea ce Moscova propune nu este o încetare a războiului, ci o impunere a termenilor proprii, prin care Ucraina ar trebui să cedeze teritorii și să renunțe la orice perspectivă de integrare euroatlantică.

Potrivit oficialilor europeni, Kremlinul a formulat pretenții suplimentare, printre care controlul asupra unor poziții strategice din estul Ucrainei, care i-ar permite Rusiei să-și extindă influența militară în interiorul țării vecine. În același timp, Moscova respinge categoric ideea unei prezențe NATO pe teritoriul ucrainean după încheierea ostilităților – o condiție pe care Kievul o consideră esențială pentru securitatea sa viitoare.

Un test pentru Trump și un pariu calculat pentru europeni

În spatele unei susțineri aparente a inițiativei americane, statele membre ale UE par să urmărească mai degrabă testarea intențiilor Kremlinului. „Dacă Putin refuză să accepte o pace echitabilă, atunci Trump va fi nevoit să înăsprească poziția SUA”, a declarat un diplomat european sub protecția anonimatului.

O parte dintre liderii europeni consideră că doar presiunea economică directă exercitată de Statele Unite poate influența comportamentul Rusiei. Ca exemplu este invocat episodul recent al impunerii unor tarife comerciale pentru India, în contextul achizițiilor de petrol rusesc – o mișcare care ar fi contribuit la deschiderea Kremlinului pentru discuțiile din Alaska. Următorul pas, spun oficialii europeni, ar trebui să fie restrângerea comerțului strategic dintre Moscova și Beijing.

Garanțiile, în centrul impasului diplomatic

Deși s-a vorbit intens despre un cadru de securitate post-conflict pentru Ucraina, forma concretă a acestor garanții rămâne neclară. Trump a exprimat, în mai multe rânduri, disponibilitatea de a susține o arhitectură de securitate pentru Kiev, dar nu a oferit detalii privind un mecanism instituțional, un angajament formal sau o prezență militară efectivă.

În același timp, Rusia continuă să respingă categoric orice aranjament care ar implica NATO în regiune. Din această perspectivă, chiar și în cazul în care se va ajunge la o masă a negocierilor, diferențele dintre cerințele părților rămân semnificative.

Unitate fragilă, interese divergente

În contextul consultărilor recente de la Casa Albă, liderii europeni s-au reunit de urgență pentru a-și coordona poziția. Cinci diplomați au confirmat pentru Politico că majoritatea capitalelor europene împărtășesc scepticismul exprimat de Paris. Concluzia lor este că orice proces de negociere trebuie abordat cu prudență, iar sprijinul acordat Washingtonului are și rolul de a păstra coeziunea aliată în fața unei crize prelungite.

Pe de altă parte, există îngrijorări că un eventual eșec al acestor negocieri ar putea fi folosit de Rusia pentru a diviza alianța occidentală. CNN a relatat că, în cadrul discuțiilor de la Washington, au fost ridicate mai multe întrebări sensibile care pot submina nu doar procesul diplomatic, ci și încrederea reciprocă între parteneri.

Între realism și resemnare: un conflict cu orizont incert

Deși inițiativa lui Trump de a intermedia un acord de pace a fost salutată public de unele guverne europene, în spatele declarațiilor oficiale se conturează o realitate mai sumbră. Până în prezent, nu există semnale clare că Rusia este pregătită să accepte condiții care să garanteze securitatea Ucrainei, iar perspectiva unui compromis real rămâne incertă.

Diplomații europeni par să mizeze mai puțin pe succesul negocierilor și mai mult pe valoarea lor strategică: dacă vor eșua, răspunderea ar reveni Kremlinului – ceea ce ar deschide spațiul pentru măsuri suplimentare de presiune, inclusiv din partea unei administrații Trump realiniate cu aliații săi europeni.

