Cine i-a deschis ochii lui Trump asupra războiului din Ucraina

O schimbare de ton neașteptată în discursul președintelui american Donald Trump cu privire la războiul din Ucraina ar putea avea legătură directă cu o serie de informări primite recent de la oficiali ai administrației SUA. Potrivit The Wall Street Journal (WSJ), Trump ar fi fost informat cu privire la situația actuală de pe front, precum și despre o posibilă ofensivă ucraineană, aflată în pregătire și dependentă de sprijinul informațional american.

"Cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în poziția de a lupta și de a RECÂȘTIGA întreg teritoriul, în forma sa originală", a scris Trump pe platforma sa, Truth Social, la o zi după ce s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a ONU.

Mesajul reprezintă o schimbare radicală față de pozițiile anterioare ale fostului președinte, care minimalizase în repetate rânduri capacitatea Ucrainei de a învinge militar Rusia și se exprimase în favoarea unei relații mai pragmatice, chiar cordiale, cu Moscova.

Potrivit surselor WSJ, informările i-au fost prezentate de persoane cu influență în cadrul administrației, inclusiv Keith Kellogg, reprezentant special pentru Ucraina și unul dintre cei mai vocali susținători ai Kievului, precum și Mike Waltz, recent numit ambasador al SUA la ONU.

Conținutul discuțiilor ar fi subliniat faptul că, în ciuda intensificării ofensivei rusești în estul Ucrainei, trupele Moscovei nu au reușit să obțină câștiguri teritoriale semnificative, iar pierderile umane sunt considerabile. În paralel, Kievul și-a concentrat eforturile pe atacuri strategice la distanță, în special asupra infrastructurii petroliere și aeriene ruse. Așa-numita „Operațiune Pânza de Păianjen”, o campanie cu drone lansată asupra bazelor aeriene rusești, ar fi dus la avarierea a peste o duzină de bombardiere grele și pierderi economice estimate la miliarde de dolari.

Deși Trump a adoptat un ton mult mai favorabil Ucrainei, rămâne de văzut în ce măsură această retorică se va transforma într-o schimbare reală de politică externă, mai ales în contextul în care poziția sa față de ajutorul militar pentru Kiev a fost, până recent, una rezervată.

Unii analişti citaţi miercuri de Reuters semnalează că, prin mesajul său, de marți, liderul de la Casa Albă ar putea urmări de fapt să dezangajeze SUA din acest conflict şi să-l lase pe seama europenilor, mai ales în ce priveşte contribuţiile financiare, arata Reuters într-o analiză.

Mesajul de marţi încurajează Ucraina, fără a angaja sprijinul SUA, şi le transmite indirect europenilor că trebuie să contribuie cu mai mulţi bani la ajutorul economic şi militar pentru Ucraina, în special prin cumpărarea de arme americane, observă mai mulţi comentatori. "Aşadar, discursul său s-a schimbat, dar el pare să continue să vorbească despre distanţarea SUA de conflict. Îl pune mereu în cârca Europei", remarcă Neil Melvin, de la think-tank-ul britanic Royal United Services Institute (RUSI).

De asemenea, doi oficiali europeni, care au vorbit cu Reuters sub condiţia anonimatului, au avertizat că Trump ar putea de fapt să transmită Europei că de acum înainte este sarcina ei să ajute Ucraina. Totuşi, "comentariile lui Donald Trump despre războiul din Ucraina sunt contradictorii", constată Josef Janning, de la think-tank-ul German Council on Foreign Relations. "În opinia mea, acestea sunt doar vorbe. Din câte văd eu, încă de la întâlnirea cu preşedintele rus Vladimir Putin din Alaska, Trump se îndepărtează de angajamentul său de a pune capăt acestui război", adaugă Melvin.

