Cine i-a deschis ochii lui Trump asupra războiului din Ucraina

Autor: Veronica Andrei
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 22:24
510 citiri
Cine i-a deschis ochii lui Trump asupra războiului din Ucraina
Donald Trump, președintele SUA FOTO: Hepta

O schimbare de ton neașteptată în discursul președintelui american Donald Trump cu privire la războiul din Ucraina ar putea avea legătură directă cu o serie de informări primite recent de la oficiali ai administrației SUA. Potrivit The Wall Street Journal (WSJ), Trump ar fi fost informat cu privire la situația actuală de pe front, precum și despre o posibilă ofensivă ucraineană, aflată în pregătire și dependentă de sprijinul informațional american.

"Cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în poziția de a lupta și de a RECÂȘTIGA întreg teritoriul, în forma sa originală", a scris Trump pe platforma sa, Truth Social, la o zi după ce s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a ONU.

Mesajul reprezintă o schimbare radicală față de pozițiile anterioare ale fostului președinte, care minimalizase în repetate rânduri capacitatea Ucrainei de a învinge militar Rusia și se exprimase în favoarea unei relații mai pragmatice, chiar cordiale, cu Moscova.

Potrivit surselor WSJ, informările i-au fost prezentate de persoane cu influență în cadrul administrației, inclusiv Keith Kellogg, reprezentant special pentru Ucraina și unul dintre cei mai vocali susținători ai Kievului, precum și Mike Waltz, recent numit ambasador al SUA la ONU.

Conținutul discuțiilor ar fi subliniat faptul că, în ciuda intensificării ofensivei rusești în estul Ucrainei, trupele Moscovei nu au reușit să obțină câștiguri teritoriale semnificative, iar pierderile umane sunt considerabile. În paralel, Kievul și-a concentrat eforturile pe atacuri strategice la distanță, în special asupra infrastructurii petroliere și aeriene ruse. Așa-numita „Operațiune Pânza de Păianjen”, o campanie cu drone lansată asupra bazelor aeriene rusești, ar fi dus la avarierea a peste o duzină de bombardiere grele și pierderi economice estimate la miliarde de dolari.

Deși Trump a adoptat un ton mult mai favorabil Ucrainei, rămâne de văzut în ce măsură această retorică se va transforma într-o schimbare reală de politică externă, mai ales în contextul în care poziția sa față de ajutorul militar pentru Kiev a fost, până recent, una rezervată.

Unii analişti citaţi miercuri de Reuters semnalează că, prin mesajul său, de marți, liderul de la Casa Albă ar putea urmări de fapt să dezangajeze SUA din acest conflict şi să-l lase pe seama europenilor, mai ales în ce priveşte contribuţiile financiare, arata Reuters într-o analiză.

Mesajul de marţi încurajează Ucraina, fără a angaja sprijinul SUA, şi le transmite indirect europenilor că trebuie să contribuie cu mai mulţi bani la ajutorul economic şi militar pentru Ucraina, în special prin cumpărarea de arme americane, observă mai mulţi comentatori. "Aşadar, discursul său s-a schimbat, dar el pare să continue să vorbească despre distanţarea SUA de conflict. Îl pune mereu în cârca Europei", remarcă Neil Melvin, de la think-tank-ul britanic Royal United Services Institute (RUSI).

De asemenea, doi oficiali europeni, care au vorbit cu Reuters sub condiţia anonimatului, au avertizat că Trump ar putea de fapt să transmită Europei că de acum înainte este sarcina ei să ajute Ucraina. Totuşi, "comentariile lui Donald Trump despre războiul din Ucraina sunt contradictorii", constată Josef Janning, de la think-tank-ul German Council on Foreign Relations. "În opinia mea, acestea sunt doar vorbe. Din câte văd eu, încă de la întâlnirea cu preşedintele rus Vladimir Putin din Alaska, Trump se îndepărtează de angajamentul său de a pune capăt acestui război", adaugă Melvin.

Trump nu va reacționa. Putin crede că poate intensifica atacurile asupra Ucrainei
Trump nu va reacționa. Putin crede că poate intensifica atacurile asupra Ucrainei
Vladimir Putin a decis că singura cale spre „negocieri” este escaladarea. Liderul de la Kremlin este convins că Donald Trump nu va mișca decisiv pentru a întări apărarea Ucrainei,...
Unul dintre oamenii loiali ai lui Putin admite blocajul de pe front: „Avansăm cu dificultăți uriașe și pierderi colosale”
Unul dintre oamenii loiali ai lui Putin admite blocajul de pe front: „Avansăm cu dificultăți uriașe și pierderi colosale”
Trecut cu vederea în propaganda oficială, dar spus cu subînțeles în presa rusă afiliată puterii, adevărul despre frontul din Ucraina începe să se strecoare și în declarațiile...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #Donald Trump, #schimbare de ton , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce s-a intamplat intre Peluza Nord si jucatorii FCSB-ului, imediat dupa meciul din Olanda
ObservatorNews.ro
18 angajati CJAS Bacau au furat peste 1 milion de lei si i-au bagat in imobiliare. Cum au fost prinsi
Adevarul.ro
Trei tinere au fost mutilate, violate si ucise cu o cruzime greu de imaginat, in direct pe TikTok. Una dintre victime avea doar 15 ani
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Președintele Nicușor Dan temperează criticile la adresa Justiției: "Avem nevoie de magistrați. Dacă vrem să băgăm oameni în pușcărie, avem nevoie de procurori"
  2. Cine i-a deschis ochii lui Trump asupra războiului din Ucraina
  3. O mașină de poliție a fost implicată într-un accident, după ce transportase mai multe persoane reținute. Un polițist este rănit
  4. Trump și UE. Ce se pregătește pe continent, după discursul președintelui SUA la ONU: „Deja a debarcat în Europa”
  5. Cancelarul german Friedrich Merz vrea ca activele rusești înghețate să fie folosite pentru Ucraina
  6. Trump susține că e aproape de a ajunge la un acord în Gaza. "Toată lumea vrea să vadă războiul încheiat"
  7. Harta roșie a Bucureștiului: Sectoarele lovite de nori toxici unde o boală s-a acutizat în septembrie: „Vorbim despre o agresiune chimică”
  8. Rezerviștii, convocați la Ministerul Apărării Naționale. După pensiile magistraților fusese planificată modificarea pensiilor militarilor
  9. Vestea care-l va doborî pe Trump. "Nu are nicio șansă" să ia Nobelul pentru Pace. De ce nu pariază experții comitetului suedez pe el
  10. Trump l-a sunat pe Orban să-i ceară ca Ungaria să nu mai importe petrol rusesc. Răspunsul primit de la Budapesta VIDEO

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!