Un lider european îi ”urechează” pe americanii care blochează ajutorul pentru Ucraina: ”Să vă fie rușine!”

Premierul polonez Donald Tusk i-a criticat joi, 8 februarie, pe republicanii din Senatul SUA care au blocat o lege prin care se alocau noi ajutoare Ucrainei, informează dpa.

Într-un mesaj scris în engleză în reţeaua X, şeful guvernului de la Varşovia li s-a adresat direct: ”Dragi senatori republicani din America. Ronald Reagan, care ne-a ajutat pe milioane dintre noi să ne redobândim independenţa, probabil se răsuceşte azi în mormânt. Să vă fie ruşine!”.

Dear Republican Senators of America. Ronald Reagan, who helped millions of us to win back our freedom and independence, must be turning in his grave today. Shame on you.