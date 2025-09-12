Reacția premierului Poloniei, după declarația lui Donald Trump despre dronele rusești: „Nu a fost aşa şi ştim asta!”

Autor: Maria Mora
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 13:25
588 citiri
Reacția premierului Poloniei, după declarația lui Donald Trump despre dronele rusești: „Nu a fost aşa şi ştim asta!”
Donald Tusk, premierul polonez FOTO X/@DD_Geopolitics

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a reacționat după declarația liderului de la Casa Albă privind o posibilă „eroare” a Rusiei în legătură cu intrarea unor drone în spațiul aerian polonez.

„Ne-am dori, de asemenea, ca atacul cu drone asupra Poloniei să fi fost o greșeală. Dar nu a fost așa. Și știm asta”, a declarat Tusk pe X.

Președintele SUA consideră că cele cel puțin „19 încălcări” ale spațiului aerian polonez de drone rusești ar putea fi o „eroare”, nu un gest „intenționat” al Rusiei, cum au declarat cei mai mulți lideri europeni.

În timp ce Consiliul de Securitate al ONU se reunește vineri, 12 septembrie, pentru a discuta situația, Trump a părut să minimizeze incidentul care a pus NATO în alertă.

„Ar putea fi vorba de o eroare”, le-a spus el jurnaliștilor care l-au întrebat despre intruziunea dronelor în Polonia, în noaptea de marți spre miercuri, considerată deliberată de Varșovia. „Indiferent de situație, nu mă bucură nimic în legătură cu această situație, dar sper că se va termina”, a adăugat șeful Casei Albe.

Această declarație vine în contextul în care autoritățile poloneze și aliații occidentali acuză Rusia că a vizat în mod deliberat Polonia în noaptea de marți spre miercuri, în timpul unei incursiuni a aproape 20 de drone.

Donald Tusk a lăudat, într-o altă postare, piloții polonezi și cei ai aliaților.

„Piloții polonezi, împreună cu aliații lor, au promovat aseară cel mai important examen, protejând cerul polonez de provocările rusești. Sunteți eroii noștri!”.

