Ca parte a inițiativei militare "Frontul de oțel" a miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov, trei nave de asalt amfibiu blindate rapide CB90, în valoare de aproape 4 milioane de euro, au fost predate serviciului de informații al armatei ucrainene (GUR).

"Ne-a luat mult timp să le livrăm, aproximativ șase luni, dar astăzi au fost în sfârșit livrate și băieții pot efectua misiuni de luptă. De asemenea, soldații au fost instruiți să opereze corect aceste nave care ating viteze mari pe apă și sunt foarte manevrabile pentru a îndeplini cele mai dificile sarcini", a declarat Aleksander Vodoviz, șeful biroului de proiecte al Metinvest.

Akhmetov's Steel Front donated CB90 assault ships to Ukraine's GUR. These high-speed, maneuverable vessels, praised by American experts as "monstrously powerful," took about six months to deliver.

