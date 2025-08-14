Situația de pe frontul de est al Ucrainei atinge un nou nivel de gravitate. Cea mai periculoasă zonă, în acest moment, este sectorul dintre orașele Pokrovsk și Kostiantinivka, unde forțele ruse încearcă să avanseze în ciuda rezistenței ucrainene. Dacă acest avans nu este oprit rapid, întreaga concepție defensivă pe care se baza apărarea nordului Donbasului riscă să se prăbușească, avertizează expertul militar Pavlo Lakiiuk, de la Centrul de Globalistică „Strategia XXI”.

„Situația este extrem de complicată. După străpungerea inițială a liniei noastre de apărare și blocarea rutei Pokrovsk–Kostiantinivka, inamicul a reușit să-și regrupeze forțele, să aducă rezerve și să decidă direcțiile următoare de atac. Ținta principală: încercuirea aglomerării urbane Pokrovsk–Mirnograd dinspre nord”, a declarat Lakiiuk, într-o intervenție la postul de televiziune „Espreso”.

Potrivit acestuia, trupele ruse au fost respinse temporar pe acea axă, dar s-au reorientat rapid și avansează acum dinspre nord către Kostiantinivka. Astfel a apărut ceea ce expertul numește „buzunarul de la Torețk” – un sector de front unde forțele ruse presează simultan din mai multe direcții, complicând semnificativ manevrele defensive ale armatei ucrainene.

„Rușii atacă simultan din sud și încearcă să intre din spate, în timp ce forțează direcția spre Kostiantinivka, Drujkivka. În același timp, la Pokrovsk, care rămâne cheia apărării, dar și ținta principală a ofensivei ruse, atacurile s-au intensificat”, a subliniat Lakiiuk.

Ce se întâmplă dacă pătrunderea nu este oprită

Dacă aceste încercări de penetrare a frontului nu sunt oprite la timp, consecințele pot fi dezastruoase. Pe lângă presiunile de pe axa frontală venind dinspre sudul Soledarului, trupele ruse încearcă un ocol pe ruta Pokrovsk–Mejova–Pavlograd. Acolo, deocamdată, forțele ucrainene reușesc să reziste, dar amenințarea cea mai serioasă vine dinspre nord-est, unde se profilează pericolul unei încercuiri a Pokrovskului și Mirnogradului.

„Această manevră amenință să rupă al doilea val al orașelor-fortăreață – Kostiantinivka, Drujkivka, Kramatorsk. Dacă rușii pătrund acolo, în spatele apărării noastre, întreaga arhitectură a frontului nordic se destramă. Este o situație de criză extremă”, a avertizat Lakiiuk.

Avertismente și reacții din partea oficialilor ucraineni

Situația din regiune a fost confirmată și de fostul șef de stat major al regimentului „Azov”, Bohdan Krotevîci, care a declarat recent că Pokrovsk și Mirnograd sunt aproape complet încercuite, iar Kostiantinivka se află în semiîncercuire.

Tensiunea este resimțită și în rândul societății civile. Taras Chmut, președintele Fundației „Întoarce-te viu”, a declarat că actuala criză este rezultatul unor greșeli vechi, semnalate public de-a lungul timpului. Potrivit acestuia, dacă unități blindate rusești vor reuși să pătrundă în spatele pozițiilor ucrainene, frontul s-ar putea prăbuși rapid – la fel ca în 2022, când pierderile teritoriale se măsurau zilnic în zeci și sute de kilometri pătrați.

În replică, comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, a ordonat suplimentarea trupelor în regiune, cu misiunea specifică de a detecta și elimina grupurile de sabotaj rusești care acționează pe direcția Pokrovsk.

