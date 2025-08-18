Ucrainenii nu renunță și „zidesc” linia frontului la Pokrovsk. Șase sate eliberate de trupele ruse

Luptele pentru controlul regiunii Donbas continuă cu o intensitate crescută, iar orașul Pokrovsk din regiunea Donețk rămâne unul dintre punctele fierbinți ale liniei frontului. Forțele ucrainene au anunțat că au reușit să alunge mai multe grupuri de infanterie rusă din interiorul orașului, într-o operațiune comună desfășurată de militarii Corpului 7 al Forțelor Aeropurtate și alte unități din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei, potrivit unui comunicat al Statului Major General publicat pe canalul oficial de Telegram.

În paralel, unități din Brigada Națională „Azov” au „curățat” zona din jurul orașului Dobropillia, recucerind localitățile Zolotîi Kolodiaz, Hruzke, Vesele, Rubijne, Petrivka și Novovodiane. Ofensiva ucraineană vine într-un context de presiune sporită pe flancul sudic al Donbasului, unde armata rusă încearcă să împingă linia frontului prin atacuri constante de infanterie.

Potrivit datelor comunicate de partea ucraineană, între 4 și 17 august, forțele ruse au pierdut aproape 1.000 de soldați doar în zona Dobropillia — 984 morți, 355 răniți, iar 37 capturați. În același interval, au fost distruse sau avariate peste 150 de echipamente militare, inclusiv tancuri, transportoare blindate, sisteme de artilerie și un lansator de rachete.

Ofensiva rusă — tactici fragmentate, pierderi mari

Surse militare ucrainene și analiști independenți de la DeepState semnalează o schimbare în tactica folosită de armata rusă. În ultimele săptămâni, Moscova a mobilizat trupe în grupuri mici — așa-numitele „grupuri de recunoaștere și sabotaj” — formate din aproximativ 50 de soldați fiecare. Unele dintre aceste unități au reușit să pătrundă prin breșe ale primei linii defensive ucrainene, avansând până în Pokrovsk. Doar aproximativ 30 de soldați ruși ar fi ajuns efectiv în oraș.

Generalul Oleksandr Sîrski, comandantul forțelor armate ucrainene, a confirmat că Rusia folosește în zonă o strategie de „erodare prin atacuri repetate”, denumită de comandanți „tactica celor o mie de tăieturi”: atacuri frecvente, localizate, executate pe un front larg de grupuri mici de infanterie, menite să forțeze apărarea ucraineană.

Potrivit acestuia, obiectivul strategic al Rusiei este încercuirea aglomerării urbane Pokrovsk-Mîrnograd, cu presiune aplicată simultan din sud-vest și nord-est. Trupele ruse încearcă, de asemenea, să intercepteze logistica ucraineană din nord, în direcția Konstiantînivka, aflată deja într-o situație de semiencercuire.

Contraofensivă în regiunea Sumî: „Fără niciun succes rusesc în două luni”

În nord-est, în regiunea Sumî, forțele ucrainene au reușit să stabilizeze frontul și chiar să recucerească teren. Generalul Sîrski a declarat într-un interviu pentru RBC-Ucraina că trupele ruse, deși susținute de unități de elită precum pușcașii marini și parașutiștii, nu au obținut niciun progres notabil în ultimele două luni.

Unități ale armatei ucrainene au respins complet atacurile în zona Novokostîantînivka și Stepne, două localități aflate în centrul eforturilor ofensive ale rușilor. O parte dintre atacatori au fost eliminați, iar ceilalți au fost împinși înapoi peste granița de stat.

De la începutul verii, forțele ucrainene au eliberat mai multe localități în această regiune: Bezsalivka (comuna Bilopilska), Kindrativka în iulie, și Andriivka (în comuna Hotinska) în luna iunie. Potrivit lui Sîrski, armata rusă își redistribuie în prezent trupele din Sumî către sud, în special în direcția Zaporijie, semn al dificultăților întâmpinate pe acest front.

Presiune maximă la Pokrovsk: pericolul unui nou punct de inflexiune

Generalul Sîrski avertizează că regiunea Pokrovsk devine din nou un centru de greutate al invaziei. Forțele ucrainene înregistrează zilnic aproximativ 50 de atacuri rusești doar pe acest sector. Deși unele grupuri rusești au reușit să pătrundă 10–12 kilometri în teritoriul ucrainean, apărarea a rămas funcțională și a reușit să stabilizeze situația în ultimele zile.

Totuși, riscul unei încercuiri persistă. Bogdan Krotievici, fost șef de stat major al „Azov”, a declarat că orașele Pokrovsk și Mîrnograd sunt „la limita încercuirii”, iar Konstiantînivka se află într-o situație de „semiencercuire”.

Oficialii militari ucraineni susțin că ofensiva rusă se va intensifica în zilele următoare. Pe de altă parte, recucerirea a șase sate în zona Dobropillia semnalează o rezistență organizată și un contraatac eficient al trupelor ucrainene, cel puțin pe termen scurt.

