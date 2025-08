Criza apei din Donețk, oraș aflat sub ocupație rusă, a atins un punct critic. Locuitorii primesc apă potabilă la robinet doar o dată la trei zile, iar mulți dintre ei sunt nevoiți să stea ore întregi la coadă la cisterne mobile sau să folosească surse nesigure, precum fântânile din subsoluri ori apa din minele abandonate, scrie kyivpost.com.

Situația este catalogată drept un dezastru umanitar atât de localnici, cât și de influenceri pro-ruși din spațiul online, care cer insistent intervenția autorităților de la Moscova.

Criza s-a acutizat la începutul lunii iulie, când autoritățile instalate de Rusia în Donețk au introdus un nou program de alimentare cu apă: robinetele funcționează doar patru ore – între 17:00 și 21:00 – o dată la trei zile, în comparație cu o dată la două zile, cât era anterior.

Deși măsura a fost prezentată inițial ca fiind temporară, ea reflectă colapsul de durată al infrastructurii de apă din regiune.

Pe 22 iulie, două canale populare de Telegram, „Voenkor Kotenok” și „Sinyaya S Borodoy”, care însumează aproape o jumătate de milion de urmăritori, au publicat o scrisoare deschisă adresată președintelui rus Vladimir Putin. Documentul, semnat de rezidenți ai regiunii Donețk, acuză administrația locală de incompetență și avertizează asupra unui dezastru „umanitar și ecologic”.

Potrivit locuitorilor, apa furnizată este deseori improprie consumului: de culoare galbenă, tulbure și cu un miros neplăcut. În blocurile înalte, apa abia mai ajunge la etajele superioare. Oamenii aduc apă în găleți din subsoluri sau colectează apă de ploaie pentru igienă de bază. Apa îmbuteliată este vândută la prețuri ridicate – până la 5 ruble (aproximativ 0,50 USD) pe litru, dublu față de prețul din Mariupol sau Rostov-pe-Don.

Water shortages persist in occupied parts of Donetsk region. Locals are forced to wait in long lines for limited amounts of clean drinking water. pic.twitter.com/ZwXHd90UGg