Misiune imposibilă în Donețk. Povestea soldatului ucrainean care a rezistat 50 de zile încercuit de trupele lui Putin și a ucis 27 de militari ruși

Un soldat ucrainean, cunoscut sub numele de „Rus”, este lăudat pentru faptele sale de curaj după ce a reușit să respingă atacurile forțelor ruse timp de aproape două luni, în regiunea Donețk.

Potrivit relatărilor publicate de The Times, Rus a apărat două poduri strategice din apropierea localității Dobropilia, reușind să ucidă 27 de soldați ruși în timpul luptelor.

Pentru acțiunile sale, el a fost recomandat pentru titlul de Erou al Ucrainei, cea mai înaltă distincție militară a țării.

50 de zile sub asediu

Soldatul povestește că a petrecut peste șapte săptămâni ascuns într-un subsol, în condiții extrem de dificile, în timp ce dronele rusești patrulau constant deasupra poziției sale.

„Zgomotul lor era continuu, ascuțit, ca un țânțar care nu dispare niciodată”, a declarat el. „Căutau orice mișcare, zi și noapte.”

Rus și camaradul său, Artis, fuseseră trimiși să apere cele două treceri peste râu pentru a opri înaintarea trupelor ruse spre Dobropilia, un sat situat la vest de Donețk, aflat sub ocupație rusă.

Cei doi au ajuns în zonă după două zile de deplasare, evitând dronele și patrulele inamice. S-au adăpostit într-o mică locuință de lângă poduri și au pregătit apărarea sub acoperirea nopții.

Supraviețuire în izolare

Pentru aproape două luni, cei doi soldați au rezistat atacurilor repetate. Nu puteau ieși afară decât „la amurg sau în zori”, de teama bombardamentelor.

„Nu aveam timp să ne odihnim sau să gătim. Singurul moment de relaxare era când puteam să-mi dau jos casca și vesta antiglonț”, povestește Rus.

În primele zile, planul era să rămână zece zile. Însă, pe măsură ce trupele ruse au înaintat, drumul de retragere a devenit imposibil.

După 30 de zile, un atac cu mortar l-a rănit grav pe Artis, care a fost evacuat la un spital de campanie. Rus a rămas singur, continuând apărarea încă 20 de zile.

El spune că a luptat înconjurat de trupurile celor căzuți, rezistând sub foc intens. „Mirosul morții era peste tot, ca o carne care se descompune”, își amintește el.

Relatarea vine pe fondul intensificării atacurilor ruse asupra infrastructurii ucrainene.

Cu doar o zi înainte, cel puțin 30 de persoane au fost rănite într-un atac cu dronă asupra unui tren de pasageri în regiunea Sumî.

Președintele Volodimir Zelenski a condamnat atacul, descriindu-l drept „un act de teroare împotriva civililor”. Potrivit autorităților, printre victime se află pasageri și angajați ai companiei feroviare.

Serviciile de urgență au intervenit rapid la fața locului pentru a stinge incendiul și a evacua răniții.

Cazul lui Rus a devenit emblematic pentru efortul de rezistență al Ucrainei, unde soldați și civili continuă să lupte în condiții extreme.

„A fost o misiune imposibilă, dar nu ne-am predat”, a spus el. „Tot ce puteam face era să ținem linia cât mai mult posibil.”

