Două armate epuizate luptă pentru estul Ucrainei. Poate vreuna dintre ele să dea o lovitură decisivă? ANALIZĂ

Când Vladimir Putin și-a reorientat războiul din Ucraina în estul țării în urmă cu trei luni, a făcut-o îndemnat de eșecurile atacului său inițial către Kiev și disperat pentru un succes salvator.

După ce un marș lent și sângeros prin Lugansk a fost finalizat cu capturarea orașului Lîsîceansk, președintele rus s-ar putea considera la jumătatea drumului. Dar războiul a ajuns la o altă răscruce și luptătorii de ambele părți se pregătesc pentru un al treilea act de luptă care ar putea înclina balanța conflictului.

„Este o luptă de uzură”, a spus Justin Bronk, cercetător senior pentru Airpower and Technology la Royal United Services Institute (RUSI), descriind tonul războiului după trei luni de lupte în Donbas. „Este o luptă între două armate, ambele au suferit pierderi uriașe și sunt foarte aproape de epuizare”.

Următoarea mișcare a lui Putin se preconizează a fi o ofensivă în Donețk, care, dacă este capturată, ar îndeplini obiectivul principal al Kremlinului: depășirea întregii regiuni Donbas din estul Ucrainei, care găzduiește facțiuni separatiste susținute de ruși din 2014.

Dar când și cum s-ar putea întâmpla asta nu este clar. În timp ce Rusia a continuat atacurile aeriene intense pe diferite fronturi din Ucraina, think tank-ul Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din SUA a declarat duminică,10 iulie, că trupele terestre ruse se aflau în mijlocul unei pauze operaționale pentru „odihna, repliere și reconstituire”.

Acest lucru ar putea da timp armatei Ucrainei să se pregătească să apere părțile din Donețk pe care le controlează încă; în principal centura industrială care merge spre sud din orașul Sloviansk. Și amenințarea contraofensivelor ucrainene în alte părți ale țării, inclusiv în orașul cheie din sud, Herson, rămâne.

Următoarea fază a luptei la scară largă, când izbucnește, poate să nu fie ultima. Dar poate determina viitorul regiunii centrale a Ucrainei, iar analiştii spun că ar putea determina rezultatele războiului.

Lecții din Lugansk

Ultimele trei luni de război istovitor, de uzură, din Donbas, nu seamănă aproape deloc cu actul de deschidere al invaziei Rusiei, care a dus la incursiuni armate în nord, est și vest și s-a încheiat cu un eșec decisiv de a invada Kievul și alte orașe cheie ucrainene.

În schimb, efortul reorientat al Kremlinului a înăsprit granițele războiului, concentrându-se pe o cale cheie peste Lugansk și spre Donețk către care a fost direcționată cea mai mare parte a resurselor Rusiei.

„A doua fază a acestui război a văzut Rusia revenind la bază”, a declarat pentru CNN Max Bergmann, directorul programului Europa la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

Acest lucru a dus la un progres lent, dar constant pentru Rusia, care a câștigat bătălii de câteva săptămâni pentru orașe strategice și a dezvăluit limitările din arsenalul Ucrainei.

„Ei și-au folosit masa, mijloacele lor de artilerie și au lovit forțele ucrainene în timp ce operau într-un proces lent”, a spus Bergmann.

Avantajele sale în armament și putere de foc au început să fie evidente. „Războiul electronic, apărarea aeriană și formațiunile blindate (ale Rusiei) pot fi concentrate pe zone foarte mici”, permițându-le „să creeze superioritate locală” față de pozițiile mai întinse, defensive ale Ucrainei, a spus Bronk.

"Prima rundă a fost knock-out pentru Ucraina. În runda a doua, rușii au câștigat la puncte", a explicat Bergmann în evaluarea sa asupra fazelor de început ale războiului.

Însă trei luni de război și-au luat tributul de la ambele armate, iar capturarea Luganskului aduce doi adversari epuizați într-un punct de inflexiune.

„Forțele ruse vor continua probabil să se limiteze la acțiuni ofensive la scară mică, pe măsură ce reconstruiesc forțele și creează condițiile pentru o ofensivă mai semnificativă în următoarele săptămâni sau luni”, se arată într-o analiză ISW.

Luptele au continuat lângă granița Donețk-Lugansk; armata ucraineană a enumerat vineri peste 40 de orașe și sate din Donbas care au fost atacate în 24 de ore, recunoscând „succesul parțial” al unei încercări a Rusiei de a avansa pe un front în apropierea orașului Bahmut.

Dar ISW a evaluat totuși că o pauză operațională pentru trupele terestre rusești este în curs, iar ritmul câștigurilor teritoriale rusești a scăzut săptămâna trecută după preluarea Luganskului.

Beneficiile unei forme de acalmie pentru ambele armate sunt evidente; Forțele epuizate ale Rusiei au nevoie de recuperare, în timp ce armata Ucrainei este într-o cursă pentru a primi, livra și a se familiariza cu echipamentele occidentale.

„Trupele ruse care au luptat prin Severodonețk și Lîsîceansk foarte probabil au nevoie de o perioadă semnificativă de odihnă și reîncărcare înainte de a relua operațiunile ofensive la scară largă”, potrivit ISW.

„Se pare că suntem într-o stază, dar este un echilibru foarte instabil și nu știm în ce direcție se va rupe”, a spus Bergmann. „În culise, va exista un efort frenetic din partea ambelor părți de a se pregăti pentru viitoare ofensive”. Oricare dintre părți folosește această perioadă mai eficient, ar putea fi capabilă să obțină avantajul atunci când luptele totale se vor relua.

Următoarele puncte de aprindere ale războiului

Următoarea mișcare anticipată a Rusiei va fi aceea de a continua calea pe care a făcut-o prin Lugansk, deplasându-se în părțile controlate de ucaineni din Donețk și încercând să uzeze și să încercuiască trupele ucrainene și în acea regiune.

Acest lucru ar livra Moscovei regiunea Donbas, semnificativă din punct de vedere simbolic, și ar duce la îndeplinire obiectivul principal pe care Putin și l-a propus atunci când și-a lansat invazia în februarie, când a susținut în mod fals că aceste regiuni sunt rusești din punct de vedere spiritual și cultural și că vorbitorii de limbă rusă sunt persecutați. Dar dacă cronologia și tacticile folosite în Lugansk sunt repetate în regiunea vecină, va fi nevoie de o altă luptă cruntă și sângeroasă.

„Sunt două denumiri care, din păcate, vor deveni foarte familiare” ca bătălii cheie în următoarea fază a luptei - orașele Sloviansk și Kramatorsk, în nordul Donețkului. „Bănuiesc că vor fi următoarele Severodonețk și Mariupol”, a spus Samir Puri, cercetător senior în securitate urbană și război hibrid la Institutul Internațional de Studii Strategice (IISS), care a lucrat ca observator de încetare a focului în Donbas între 2014 și 2015.

Acele orașe au fost pregătite să devină puncte de foc în război de luni de zile; ele sunt acum înconjurate la est și la sud de teritorii controlate de ruși și capturarea lor ar fi o victorie majoră pentru Kremlin.

Apărarea Ucrainei este din nou de așteptat să fie încăpățânată. „Ei vor să facă acest lucru cât mai greu și mai lung posibil pentru ruși”, a spus Bergmann. „Așa au dus acest război; s-au luptat cu rușii pentru fiecare centimetru de teritoriu, iar când devine o greșeală tactică să lupte în continuare, se retrag, dar nu brusc”. „Te întorci, dar pe măsură ce te întorci, lupți”.

Dar, la fel ca în cazul Lugansk, Rusia speră să înfrângă rezistența ucraineană, care va lupta să lanseze atacuri eficiente. „(Ucraina) va avea capacitatea de a-i afecta încet pe ruși prin Donețk”, dar ar putea să nu aibă „disponibilitatea infanteriei și a formațiunilor blindate care sunt echipate și suficient de proaspete pentru a da un pumn definitiv”, a spus Puri „Trebuie să experimenteze o metamorfoză militară pentru a ajunge la acea capacitate ofensivă”, a explicat el.

Vor exista, între timp, izbucniri în alte regiuni care ar putea perturba principalele obiective ale Rusiei în Donbas. În ultimele săptămâni, Ucraina a recâștigat Insula Șerpilor și a avut un oarecare succes cu contraofensive în apropiere de Herson, sudul Ucrainei, care acum se intensifică și forțează Rusia să treacă în defensivă.

Luni seara, armata ucraineană a lovit un depozit de muniție rusesc în orașul Nova Kahovka din regiunea Herson, în ceea ce părea a fi unul dintre cele mai mari atacuri din teritoriul ocupat de ruși de la începutul războiului. Un oficial rus a declarat că atacul ucrainean a fost efectuat cu un sistem de artilerie HIMARS cu rază mai lungă de acțiune furnizat de Statele Unite, dar a susținut că atacul a lovit un depozit de îngrășăminte și case.

Ucraina a început să vizeze posturile de comandă rusești și depozitele de muniție mult în spatele liniilor frontului atât în ​​Herson, cât și în Donbas, folosind armament occidental nou furnizat, care are o rază de acțiune mult mai mare decât sistemele sale anterioare de artilerie.

Serhii Khlan, un consilier al șefului administrației militare civile din Herson, a declarat marți, 12 iulie: „Am lansat deja atacuri pe aproape toată linia frontului”. Iar rușii își întăreau acum punctele de control „deoarece mișcarea civilă se intensifică în Herson. El a adăugat că Rusia „se pregătește pentru bătălii de stradă” în oraș.

Între timp, publicația de știri ucraineană Ria-Melitopol a raportat săptămâna trecută că au fost văzute cantități mari de echipament militar rusesc deplasându-se prin Melitopol, inclusiv convoaie de tancuri și vehicule blindate, spre Herson și Zaporojie. Săptămâna trecută, autoritățile desemnate de Rusia din regiunea Herson l-au arestat pe primarul ales al orașului ucrainean, Igor Kolihaiev, cu câteva ore înainte de a anunța planurile pentru un referendum de aderare la Rusia.

„Accentul rușilor este încă în acea zonă mică (în Donbas), în timp ce pentru ucraineni pare să avanseze și să creeze o descoperire în Herson”, a spus Bronk. Procedând astfel, „ar crea o problemă destul de serioasă pentru Rusia”.

Herson a fost capturat și ocupat de Rusia în primele zile ale invaziei. Dacă ucrainenii ar reuși să-l recupereze, ar întrerupe liniile de aprovizionare rusești, ar tăia podul său terestru către Crimeea și ar reprezenta o creștere semnificativă a moralului.

Puterea de foc

Războiul Rusiei în Ucraina se îndreaptă spre cel de șase luni, iar cursul fazei următoare va depinde în mare măsură de puterea de foc și de armamentul pe care fiecare parte îl va folosi.

Șeful administrației militare a regiunii Lugansk, Serhii Haidai, a declarat săptămâna aceasta că Ucraina provoacă pierderi semnificative forțelor Rusiei din Donbas și a susținut că, cu ajutorul armamentului suplimentar occidental cu rază lungă, „avantajul inamicului în personal va fi nivelat”.

Unii analiști și observatori independenți, inclusiv unii bloggeri militari ruși, au criticat efortul depus de Moscova de a captura orașul Lîsîceansk, spunând că este prea costisitor.

„Vom avea o idee bună asupra profunzimii rezervelor militare ale Rusiei”, în timp ce acestea împing în Donbas, a spus Bergmann. „Strategia de bombardare funcționează dacă ai o bază industrială de apărare care pompează muniție... (dar) au stocuri uriașe, rezerve uriașe”. De asemenea, forțează un efort costisitor și consumator de timp pentru a reconstrui orașe decimate precum Mariupol, unde practic toată infrastructura a fost distrusă în timpul atacului Rusiei.

Unii analiști au speculat că utilizarea tot mai mare de către Rusia a rachetelor mai vechi și mai puțin precise, cum ar fi KH-22, dezvoltate pentru prima dată în anii 1960, sugerează că rezervele sale se epuizează.

Tancurile din epoca sovietică au fost, de asemenea, introduse în linia frontului; încă din luna mai, tancurile T-62 de 50 de ani erau scoase din depozite pentru a sprijini efortul, potrivit informațiilor britanice.

Ucraina se confruntă cu problema opusă. Țării i se trimit ramuri vaste de armament occidental de înaltă tehnologie pe care se bazează în mare măsură, iar oficialii cer cu fiecare ocazie mai mult. Însă sosirea în amestec a diferitelor sisteme de luptă din zeci de țări oferă armatei ucrainene atât un colac de salvare, cât și o durere de cap.

„Este un pic un coșmar logistic; primesc o mulțime de versiuni diferite (de arme) din diferite țări”, a spus Bronk. „Nu iau aceeași muniție – au probleme de logistică, de întreținere”.

Odată ce armele ajung în prima linie - iar acest proces necesită un lanț de aprovizionare complex - soldații trebuie să fie învățați cum să le folosească.

În unele cazuri, asta necesită chiar și ca trupele să părăsească țara. Armata britanică a antrenat în ultimele săptămâni sute de trupe ucrainene în Wiltshire, sudul Angliei, în timp ce Germania a declarat că intenționează să învețe soldații cum să folosească sistemul de rachete cu lansare multiplă Mars II.

Un război lung

Accentul armatei Ucrainei și al Occidentului este acela de a respinge următorul asalt al Rusiei în est.

Dar dacă ritmul mișcării Rusiei prin Lugansk este replicat la Donețk, războiul s-ar extinde până în toamnă și spre iarnă - iar unii analiști încep să cântărească implicațiile pe termen lung ale luptei.

Este departe de a fi sigur că Putin și-ar opri invazia dacă ar lua întregul Donbas. „Nu cred că ambițiile rușilor (dincolo de est) s-au dizolvat complet”, a spus Bergmann. „Sunt cu adevărat hotărâți să controleze Donbasul, dar dacă pot obține câștiguri, vor încerca să obțină și mai multe câștiguri”.

Dacă Putin se uită dincolo de granițele Donbasului, el ar putea decide să împingă spre malurile râului Nipru, care despart Ucraina de la nord la sud. Acest lucru ar reprezenta un efort de a ocupa jumătate din țară, o mișcare care ar îngrozi Occidentul și ar prelungi considerabil războiul.

Națiunile NATO s-au angajat în mod repetat să sprijine Ucraina, indiferent de cât durează războiul.

Dar factorii economici vor începe să muște din toate părțile dacă războiul va continua anul viitor. „Chiar dacă aveți voința (de a sprijini Ucraina), este posibil să aveți o capacitate semnificativ diminuată dacă economia se înclină”, a spus Bronk, observând inflația în spirală și sănătatea financiară aflată în dificultate a națiunilor occidentale. Dar același lucru este și mai adevărat pentru Rusia, a cărei economie a fost grav afectată de sancțiuni.

Ucraina, de asemenea, are un potențial dezastru economic și, prin urmare, va continua să se bazeze pe sprijinul financiar occidental, precum și pe ajutorul militar. „Economia sa a fost în esență distrusă de invazia rusă”, a remarcat Bronk, capacitatea de a importa și exporta prin Marea Neagră a fost distrusă, iar producția sa internă de cereale s-a diminuat drastic în acest an. În aprilie, Banca Mondială a prezis că economia Ucrainei se va micșora cu 45% în acest an.

În acest context, multe țări occidentale ar putea apela la negocieri de pace pentru un colac de salvare. În ultimele săptămâni, SUA și aliații săi au pus un accent nou pe necesitatea unui acord negociat pentru a pune capăt războiului.

Dar, indiferent de când și cum se termină războiul, țările din Occident încearcă deja să-și consolideze propriile apărări pentru a contracara amenințarea rusă, chiar și în timp ce transportă arme și informații în Ucraina.

