Două mutări ale lui Trump l-au făcut pe Putin să facă un pas înapoi: Casa Albă oferă 2 lucruri dictatorului

Atât Casa Albă, cât și Kremlinul au confirmat că un summit SUA-Rusia va avea loc în următoarele zile, rapoartele sugerând și o posibilă întâlnire tripartită care l-ar include și pe ucraineanul Volodimir Zelenski. Două mutări ale lui Donald Trump l-au făcut pe Vladimir Putin să facă un pas înapoi și să renunțe la poziția anterioară. Iar acum, Casa Albă oferă două lucruri dictatorului rus, dar toți ochii lumii se uită la posibilul succes al președintelui american de a aduce pacea în Ucraina.

De ce Kremlinul a dat înapoi de la moda veche a diplomației sale privind summit-urile cu SUA? Din cauza faptului că Trump a forțat mâna lui Putin, în ultima vreme, cu acțiuni mult mai dure, potrivit Independent.

Dacă discuțiile bilaterale propuse între SUA și Rusia depășesc un armistițiu în Ucraina și cuprind probleme mai ample de securitate, acest lucru ar putea fi suficient pentru a-l convinge pe Putin să se prezinte - și chiar să-l invite și pe Zelenski.

Ads

Atât Casa Albă, cât și Kremlinul au confirmat că un summit SUA-Rusia va avea loc în următoarele zile și chiar o întâlnire trilaterală, la care să participe și Zelenski. Știrea vine în urma a trei ore de discuții de miercuri între Vladimir Putin și trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, aflat la a cincea vizită a acestuia din urmă la Moscova.

Dacă oricare dintre summituri va avea loc, acesta ar putea marca cel mai mare progres către încheierea războiului, de când Donald Trump a preluat mandatul, după ce a promis, fără succes, că va pune capăt conflictului în termen de 24 de ore. Dar această întâlnire trilaterală este un alt pariu cu miză mare.

Diplomația la nivel înalt nu se întâmplă de obicei așa. Termenul de așteptare pentru un summit SUA-Rusia de modă veche ar fi, în mod obișnuit, de câteva luni, Kremlinul favorizând în special o pregătire meticuloasă. Așadar, ce s-a schimbat?

Ads

Un răspuns evident ar fi ultimatumul lui Trump către Putin de a accepta un armistițiu în Ucraina până vinerea aceasta, „sau altfel” - ultima afirmație rămâne nespecificată, dar se crede că se referă la noi sancțiuni economice, inclusiv asupra unor țări precum India, care continuă să cumpere petrol rusesc.

A existat, de asemenea, anunțul lui Trump că două submarine nucleare urmau să fie repoziționate, aparent ca răspuns la amenințările făcute, nu pentru prima dată, de fostul președinte Dmitri Medvedev, acum vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei.

Cu toate acestea, nu există nicio modalitate ca vreun lider al Kremlinului, și cu atât mai puțin Putin, să fie perceput ca cedând presiunilor externe. Nonșalanța sa față de termenul limită al lui Trump privind Ucraina și lipsa de reacție studiată a Kremlinului la desfășurările nucleare au spus multe. Mai presus de toate, un summit pe modelul vechi al superputerilor nu este o concesie din partea lui Putin, ci ceva ce acesta a căutat de mult timp.

Ads

Va fi mulțumit Putin cu oferta lui Trump?

O întrebare adesea pusă, dar la care se răspunde rareori, este ce cărți are de jucat Trump în ceea ce privește Rusia și războiul din Ucraina. Amenințarea unor noi sancțiuni occidentale s-a dovedit ineficientă în a impune orice schimbare. SUA nu mai finanțează arme pentru Ucraina - a transferat această responsabilitate europenilor, rămâne de văzut ce efect va avea.

Dar SUA au cel puțin două lucruri de oferit pe care Rusia le dorește. Primul este consacrat într-un summit bilateral, care ar semnala o revenire la recunoașterea Rusiei ca putere internațională cu propriile interese și un sfârșit demonstrativ al izolării pe care administrația Biden și europenii au încercat să o impună. Al doilea este dorința de a aborda ceea ce Rusia consideră a fi probleme mai ample care afectează securitatea.

Cele două decenii în care Putin s-a aflat la putere au văzut demontarea constantă a aproape întregii arhitecturi de securitate construite în timpul Războiului Rece. Rusia își dorește o parte din aceasta înapoi, ceea ce înseamnă atunci când vorbește despre necesitatea de a rezolva problemele care stau la baza războiului din Ucraina - nu doar de a pune capăt războiului în sine.

Ads

Deși se poate argumenta în mod rezonabil că Rusia a provocat această insecuritate prin invazia totală a Ucrainei în februarie 2022, opinia Rusiei este că preocupările sale legate de securitate datează cel puțin din 2008, când NATO a avut în vedere o eventuală aderare a Ucrainei, și apoi când Ucraina și-a abandonat statutul neutru în 2014.

Pentru ca Putin să fie de acord cu un summit cu Trump, agenda trebuie să depășească Ucraina și să cuprindă probleme mai ample de securitate. Un summit bilateral în acest sens ar putea fi suficient pentru a face ca ceea ce ar fi, fără îndoială, o concesie din partea lui Putin - un summit trilateral cu Zelenski - să merite să participe.

În ceea ce privește locul de desfășurare, Trump ar putea favoriza Casa Albă; Putin ar prefera, fără îndoială, o locație neutră, cum ar fi Geneva sau undeva în Golf, în Emiratele Arabe Unite. Zelenski va merge oriunde pentru a apăra interesele Ucrainei. Se poate oare ca, după trei ani și jumătate, războiul din Ucraina să se apropie de sfârșit?

Ads