Două mutări ale lui Trump l-au făcut pe Putin să facă un pas înapoi: Casa Albă oferă 2 lucruri dictatorului

Autor: George Titus Albulescu
Sambata, 09 August 2025, ora 03:55
633 citiri
Două mutări ale lui Trump l-au făcut pe Putin să facă un pas înapoi: Casa Albă oferă 2 lucruri dictatorului
Trump l-a făcut pe Putin să dea înapoi FOTO: Hepta

Atât Casa Albă, cât și Kremlinul au confirmat că un summit SUA-Rusia va avea loc în următoarele zile, rapoartele sugerând și o posibilă întâlnire tripartită care l-ar include și pe ucraineanul Volodimir Zelenski. Două mutări ale lui Donald Trump l-au făcut pe Vladimir Putin să facă un pas înapoi și să renunțe la poziția anterioară. Iar acum, Casa Albă oferă două lucruri dictatorului rus, dar toți ochii lumii se uită la posibilul succes al președintelui american de a aduce pacea în Ucraina.

De ce Kremlinul a dat înapoi de la moda veche a diplomației sale privind summit-urile cu SUA? Din cauza faptului că Trump a forțat mâna lui Putin, în ultima vreme, cu acțiuni mult mai dure, potrivit Independent.

Dacă discuțiile bilaterale propuse între SUA și Rusia depășesc un armistițiu în Ucraina și cuprind probleme mai ample de securitate, acest lucru ar putea fi suficient pentru a-l convinge pe Putin să se prezinte - și chiar să-l invite și pe Zelenski.

Atât Casa Albă, cât și Kremlinul au confirmat că un summit SUA-Rusia va avea loc în următoarele zile și chiar o întâlnire trilaterală, la care să participe și Zelenski. Știrea vine în urma a trei ore de discuții de miercuri între Vladimir Putin și trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, aflat la a cincea vizită a acestuia din urmă la Moscova.

Dacă oricare dintre summituri va avea loc, acesta ar putea marca cel mai mare progres către încheierea războiului, de când Donald Trump a preluat mandatul, după ce a promis, fără succes, că va pune capăt conflictului în termen de 24 de ore. Dar această întâlnire trilaterală este un alt pariu cu miză mare.

Diplomația la nivel înalt nu se întâmplă de obicei așa. Termenul de așteptare pentru un summit SUA-Rusia de modă veche ar fi, în mod obișnuit, de câteva luni, Kremlinul favorizând în special o pregătire meticuloasă. Așadar, ce s-a schimbat?

Un răspuns evident ar fi ultimatumul lui Trump către Putin de a accepta un armistițiu în Ucraina până vinerea aceasta, „sau altfel” - ultima afirmație rămâne nespecificată, dar se crede că se referă la noi sancțiuni economice, inclusiv asupra unor țări precum India, care continuă să cumpere petrol rusesc.

A existat, de asemenea, anunțul lui Trump că două submarine nucleare urmau să fie repoziționate, aparent ca răspuns la amenințările făcute, nu pentru prima dată, de fostul președinte Dmitri Medvedev, acum vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei.

Cu toate acestea, nu există nicio modalitate ca vreun lider al Kremlinului, și cu atât mai puțin Putin, să fie perceput ca cedând presiunilor externe. Nonșalanța sa față de termenul limită al lui Trump privind Ucraina și lipsa de reacție studiată a Kremlinului la desfășurările nucleare au spus multe. Mai presus de toate, un summit pe modelul vechi al superputerilor nu este o concesie din partea lui Putin, ci ceva ce acesta a căutat de mult timp.

Va fi mulțumit Putin cu oferta lui Trump?

O întrebare adesea pusă, dar la care se răspunde rareori, este ce cărți are de jucat Trump în ceea ce privește Rusia și războiul din Ucraina. Amenințarea unor noi sancțiuni occidentale s-a dovedit ineficientă în a impune orice schimbare. SUA nu mai finanțează arme pentru Ucraina - a transferat această responsabilitate europenilor, rămâne de văzut ce efect va avea.

Dar SUA au cel puțin două lucruri de oferit pe care Rusia le dorește. Primul este consacrat într-un summit bilateral, care ar semnala o revenire la recunoașterea Rusiei ca putere internațională cu propriile interese și un sfârșit demonstrativ al izolării pe care administrația Biden și europenii au încercat să o impună. Al doilea este dorința de a aborda ceea ce Rusia consideră a fi probleme mai ample care afectează securitatea.

Cele două decenii în care Putin s-a aflat la putere au văzut demontarea constantă a aproape întregii arhitecturi de securitate construite în timpul Războiului Rece. Rusia își dorește o parte din aceasta înapoi, ceea ce înseamnă atunci când vorbește despre necesitatea de a rezolva problemele care stau la baza războiului din Ucraina - nu doar de a pune capăt războiului în sine.

Deși se poate argumenta în mod rezonabil că Rusia a provocat această insecuritate prin invazia totală a Ucrainei în februarie 2022, opinia Rusiei este că preocupările sale legate de securitate datează cel puțin din 2008, când NATO a avut în vedere o eventuală aderare a Ucrainei, și apoi când Ucraina și-a abandonat statutul neutru în 2014.

Pentru ca Putin să fie de acord cu un summit cu Trump, agenda trebuie să depășească Ucraina și să cuprindă probleme mai ample de securitate. Un summit bilateral în acest sens ar putea fi suficient pentru a face ca ceea ce ar fi, fără îndoială, o concesie din partea lui Putin - un summit trilateral cu Zelenski - să merite să participe.

În ceea ce privește locul de desfășurare, Trump ar putea favoriza Casa Albă; Putin ar prefera, fără îndoială, o locație neutră, cum ar fi Geneva sau undeva în Golf, în Emiratele Arabe Unite. Zelenski va merge oriunde pentru a apăra interesele Ucrainei. Se poate oare ca, după trei ani și jumătate, războiul din Ucraina să se apropie de sfârșit?

Întâlnirea crucială Trump-Putin: Președintele SUA în fața unui pericol, Kremlinul întinde o capcană
Întâlnirea crucială Trump-Putin: Președintele SUA în fața unui pericol, Kremlinul întinde o capcană
În zilele următoare va avea loc o întâlnire crucială între Donald Trump și Vladimir Putin în privința Ucrainei. Președintele SUA se află în fața celui mai important moment al...
Cinci scenarii sunt pe masă pentru încheierea războiului din Ucraina: O singură variantă e bună pentru Kiev
Cinci scenarii sunt pe masă pentru încheierea războiului din Ucraina: O singură variantă e bună pentru Kiev
Președintele SUA, Donald Trump, dorește să-și folosească forța personalității pentru a ajunge la un acord, crezând că șase luni de intransigență din partea Moscovei ar putea fi...
#razboi Ucraina, #Trump Putin, #SUA Rusia, #negocieri pace trump putin, #trump ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
In ziua in care a implinit 38 de ani, Madalina Ghenea a renuntat la haine si a publicat imaginile pe internet
Digi24.ro
Culisele acordului planuit de Washington si Moscova privind razboiul. La ce este dispus sa renunte Putin pentru bunavointa lui Trump
DigiSport.ro
Britanicii exclama: "Ianis Hagi si-a ales noul club"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alertă epidemică globală. Virusul chikungunya se răspândește rapid din China în alte țări
  2. Două mutări ale lui Trump l-au făcut pe Putin să facă un pas înapoi: Casa Albă oferă 2 lucruri dictatorului
  3. Ultimul dictator din Europa, canal neoficial de comunicare între Trump și Putin
  4. Mister al civilizației mayașe, descifrat după 1.400 de ani. Totul pare de necrezut, era de două ori cât New Yorkul VIDEO
  5. Cinci scenarii sunt pe masă pentru încheierea războiului din Ucraina: O singură variantă e bună pentru Kiev
  6. Întâlnirea crucială Trump-Putin: Președintele SUA în fața unui pericol, Kremlinul întinde o capcană
  7. Rusia lansează un „catalog” online cu copii ucraineni pentru adopție, clasificați după culoarea ochilor și a părului
  8. De frica lui Trump, peste un milion de migranți ilegali au părăsit SUA din proprie inițiativă
  9. A murit o legendă a spațiului. Jim Lovell, comandantul celebrei misiuni Apollo 13, s-a stins din viață la 97 de ani FOTO
  10. Momentul în care o dubă este spulberată de un tren pe calea ferată. Șoferul a scăpat ca prin minune VIDEO