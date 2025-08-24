Dovezi tot mai clare privind armele iraniene trimise Rusiei. Moscova continuă să nege

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 24 August 2025, ora 17:39
Vladimir Putin FOTO kremlin.ru

În timp ce Rusia și Iranul insistă că nu există nicio cooperare militară în războiul din Ucraina, documente de transport și imagini din satelit spun altceva. Potrivit unei analize realizate de Centrul pentru Studii Avansate de Apărare (C4ADS) și publicată de Meduza, doar într-o singură lună din 2024 ar fi ajuns în Rusia peste 4.000 de tone de muniție iraniană, livrate pe ruta Mării Caspice și descărcate în portul Olya, un nod-cheie al comerțului ruso-iranian.

Cum se trimiteau armele

Datele obținute arată că, în noiembrie 2024, containerele marcate drept „materiale explozibile” au fost încărcate în portul Olya și trimise apoi pe calea ferată către bazele militare din Kotluban și Lukovskii, ambele centre de stocare pentru armata rusă. Analiza imaginilor din satelit confirmă prezența noilor containere în aceste zone. Oficial, Moscova și Teheranul vorbesc despre transporturi comerciale, dar investigațiile arată că printre acestea se numără și arme sau muniție, scrie Digi24.

Bloomberg a identificat și actorii principali din spatele acestui comerț: omul de afaceri iranian Hossein Shamkhani, fiul unui consilier apropiat al liderului suprem Khamenei, și antreprenorul rus Dzhamaldin Pashaev, vizat de sancțiuni americane pentru rolul său în transferurile de echipamente militare către Rusia. Nave precum PORT OLYA-1 sau PORT OLYA-3, operate de compania MG-Flot, ar fi transportat inclusiv rachete tactice Fath-360, contractate oficial de Moscova în 2023.

Atacurile ucrainene au vizat constant lanțul de aprovizionare: dronele Kievului au lovit trenuri, depozite și chiar nave aflate în portul Olya. În paralel, în ianuarie 2025, președinții Putin și Pezeshkian au semnat un acord strategic care consolidează legăturile ruso-iraniene, dar fără a recunoaște public livrările de armament.

În ciuda acestor probe, Moscova și Teheranul neagă orice cooperare militară, etichetând rapoartele drept „minciuni” menite să justifice sprijinul occidental pentru Kiev.

Belarus și Iran întăresc cooperarea militară. Cei mai apropiați aliați ai Moscovei vor un parteneriat strategic
Belarus și Iran întăresc cooperarea militară. Cei mai apropiați aliați ai Moscovei vor un parteneriat strategic
Iran și Belarus, aliați ai Moscovei care susțin poziția Federației Ruse în războiul din Ucraina, își vor aprofunda relațiile bilaterale în toate domeniile, inclusiv militar....
ISW: Rusia a lovit deliberat fabrica americană din Ucraina pentru a speria investitorii occidentali
ISW: Rusia a lovit deliberat fabrica americană din Ucraina pentru a speria investitorii occidentali
Atacul rusesc din 21 august asupra fabricii de electronice Flex Ltd., companie americană din Mukacevo (Transcarpatia), nu a fost întâmplător, susțin analiștii de la Institutul pentru Studiul...
#razboi Ucraina, #Rusia, #Iran, #arme , #Razboi Ucraina
